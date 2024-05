Ryan Gosling se derrite cuando sus hijas le llaman con esta cariñosa palabra en español

Ya lo dijo Eva Mendes después de que Ryan Gosling terminara su apoteósica actuación en los Oscar 2024. "Has conseguido llevar a Ken hasta los Oscar. Ahora, vamos a casa, tenemos que acostar a las niñas". Y es que tanto ella como su gran amor viven por y para sus hijas, Esmeralda Amada, de nueve años, y Amada Lee, de ocho años. El intérprete de Barbie promociona ahora una nueva película que nada tiene que ver con la muñeca de Mattel. Se llama El especialista y es una cinta de acción en la que se realizan todo tipo de acrobacias, caídas, peleas, atropellos y explosiones y en la que cambia completamente de registro.

Durante la promoción del filme, Gosling habló de su faceta más desconocida: la de padre. Sus hijas que han crecido aprendiendo español e inglés, dado el origen cubano de su mamá, se refieren a su padre con un dulce nombre en español con el que Gosling no puede sentirse más querido. Tanto Eva Mendes como sus hijas se refieren a él como "papi" y no le puede gustar más. "Me mata cada vez que me lo llaman. Simplemente, no hay nada mejor que eso", confiesa en la revista de Wall Street Journal Style. Un apodo cariñoso con el que Eva se refirió a él en público "mi papi cubano" después de ver al actor con una camiseta para ayudar a promocionar el nuevo libro infantil escrito por Eva Mendes, titulado: Desi, mami y las preocupaciones que no terminan, y que está inspirado en sus hijas.

Para Gosling, hasta tres veces nominado al Oscar, el mejor trabajo es ser papá. De ahí que lo primero que tenga en cuenta a la hora de elegir sus papeles en el cine es a su familia. "Las decisiones que tomo, las tomo con Eva y las tomamos pensando primero en nuestra familia". La estrella de La La Land reveló que antes de su relación con Mendes, de quien se enamoró en el rodaje de Cruce de caminos en 2011, jamás había pensado en convertirse en padre. Sin embargo, reconoció que su modo de pensar cambió por completo cuando Mendes le dijo que estaba embarazada. "Nunca volvería atrás, ¿sabes? Me alegro de no haber tenido ese control sobre mi destino, porque ha sido mucho mejor de lo que jamás había soñado",recuerda en una entrevista en GQ.

Tras ser padre, Gosling estuvo alejado de Hollywood durante cuatro años porque "quería pasar todo el tiempo que pudiera con [su familia]". “Para [Eva y Ryan], el trabajo más importante son sus hijas. Todo lo demás viene en segundo lugar", confesó una fuente cercana a la revista People. De hecho, la pareja decidió alejarse de Los Ángeles para evitar que sus hijas crecieran "rodeadas de otros niños famosos". Gosling y Mendes se mudaron "un poco más al norte", lejos de Hollywood. "Eva y Ryan aman su vida. Es admirable cómo han podido crear equilibrio y límites. Se preocupan mucho por su matrimonio y sólo quieren que sus hijas vivan una vida feliz".

