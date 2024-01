La protesta viral de Ryan Gosling ante el olvido de Margot Robbie en los Oscar: 'No hay Ken sin Barbie'

"No hay Ken sin Barbie", han sido las contundentes palabras de Ryan Gosling al ver que su compañera Margot Robbie no ha sido nominada al Oscar. El actor que da a vida a Ken en el filme y ha obtenido una candidatura para los próximos premios de la Academia ha emitido un comunicado para hablar de su decepción ante las ausencias de la actriz que interpreta a Barbie y la directora del filme, Greta Gerwig, en las nominaciones a los premios Oscar 2024.

"Me siento extremadamente honrado de ser nominado por mis colegas junto a artistas tan notables en un año de tantas grandes películas. Y nunca pensé que estaría diciendo esto, pero también estoy increíblemente honrado y orgulloso de que sea por retratar a un muñeco de plástico llamado Ken", comenzaba el aclamado actor, que a continuación cambiaba su discurso y mostraba su disconformidad ante la ausencia de sus compañeras Margot Robbie y la directa Greta Gerwig en las candidaturas."Pero no hay Ken sin Barbie, y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas responsables de esta película que ha hecho historia y que ha sido aclamada en todo el mundo. Ningún reconocimiento sería posible para nadie en la película sin su talento, agallas e ingenio. Decir que estoy decepcionado de que no estén nominadas en sus respectivas categorías sería quedarse corto", ha señalado Gosling, que no comparte en absoluto la decisión de los académicos.

Unas palabras que corroboraba su compañera en el filme, America Ferrera, que se mostraba "increíblemente decepcionada" de que no estuvieran nominadas. "Greta ha hecho casi todo lo que un director podría hacer para merecerlo. Crear este mundo y tomar algo que no tenía valor inherente para la mayoría de la gente y convertirlo en un fenómeno global. Es decepcionante no verla en esa lista". En cuanto a Margot, que estuvo dos veces nominada al Oscar en el pasado, señaló que "lo que ha logrado como actriz es realmente increíble. Lo fácil que lo hace todo...Aporta mucho corazón, humor, profundidad, alegría y diversión al personaje. Ella es una maestra".

Barbie, la película más taquillera del año con una recaudación mundial que superó los 1.400 millones de dólares, cuenta con un total de ocho nominaciones a la 96º edición de los Oscar. Aunque Greta Gerwig y Margot Robbie no obtuvieran nominaciones individuales en las categorías de dirección y actriz principal, sí han sido reconocidas en otras categorías: Gerwig en guión adaptado junto a su coguionista (y marido) Noah Baumbach, y Robbie está nominada como productora en la candidatura de mejor película. Aún así no es suficiente el reconocimiento para Gosling, que ha expresado libremente su manera de pensar y no se ha olvidado de felicitar a su compañera America Ferrera, que ha sido nominada como mejor actriz de reparto. "Me alegro mucho por America Ferrera y los otros increíbles artistas que contribuyeron con su talento a hacer de esta una película tan revolucionaria", concluyó el actor, que recibe su tercera nominación al Oscar por Barbie tras La La Land y Half Nelson. La canción que él interpreta en el filme I'm Just Ken también ha sido nominada y su última reacción al ver como este tema se llevaba un premio en los Critics Choice se hizo viral.