Las duras palabras de Oliver Stone sobre Ryan Gosling de las que se ha arrepentido

La película de Barbie ha sido sin duda una de las cintas más taquilleras del 2023. Y sus protagonistas principales, Margot Robbie y Ryan Gosling han sido el centro de todos los elogios por sus interpretaciones de Barbie y Ken, y también se han convertido en diana de varias polémicas. Hace tan solo unos días el actor, marido de Eva Mendes, declaraba, ante las sorpresa de sus fans, que no quiere que sus hijas Esmeralda de nueve años, y Amada, siete, vean todavía la película. Ambas pequeñas acudieron al set de rodaje donde trabajaba su padre, pero no han visto el filme. Ahora, el reconocido director de cine, Oliver Stone, ha cargado sobre la cinta asegurando que es "ridículo". El cineasta afirmó que Ryan Gosling estaba "perdiendo el tiempo si hace esa mierda por dinero".

Las disculpas de Stone

El director añadió que el actor que encarna a Ken: "Debería hacer películas más serias. No debería formar parte de esta infantilización de Hollywood”. Declaraciones que ha tenido que aclarar y lo ha hecho a través de sus redes sociales donde explica que hizo esos comentarios "antes de que la película se estrenara", añadiendo que "en aquel momento, estaba ocupado promocionando mi documental sobre la energía nuclear en Europa y no sabía nada del proyecto más allá de su título. Pude ver Barbie en el cine el pasado mes de julio y la valoré por su originalidad y sus temas", ha escrito en su cuenta de Twitter. "La aproximación de los cineastas me pareció diferente a lo que esperaba. Pido disculpas por hablar desde la ignorancia".

Finalmente el director ha acabado ensalzando la película: "Lady Bird fue una de mis películas favoritas de su año de estreno" y ha reconocido el calado que ha tenido en las salas de cine: "La taquilla de Barbie ha impulsado muchísimo la moral en nuestra industria, algo que ha sido bien recibido. Deseo a Greta (su directora) y al equipo entero de Barbie mucha suerte en los Oscar". Y es que el filme 'rosa' está nominado en la categoría de mejor película y Ryan Gosling puede llevarse estatuilla como mejor actor de reparto por su papel de Ken.

