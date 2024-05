La reacción de Eva Mendes a la foto del beso de su pareja, Ryan Gosling, con Emily Blunt 'Normalmente no publico fotos de mi chico besando a una churri', dice la actriz sobre la imagen promocional de la última película del padre de sus hijas

Ryan Gosling y Emily Blunt son los protagonistas de la comedia de acción y romance El especialista. Esta pareja de ficción derrocha química en la gran pantalla tras haber cosechado un gran éxito, él con Barbie y ella con Oppenheimer, dos cintas de las que nació el término Barbenheimer tras liderar todas las quinielas en los premios de cine. Ahora el estadounidense, de 43 años, y la británica, de 41, han estrenado el filme en el que trabajan juntos por primera vez, aunque al verlos de promoción es como si llevaran conociéndose toda una vida.

Han congeniado a la perfección, de tal modo que al preguntarles por lo mejor y lo peor de haber trabajado juntos, responden. "Lo peor de ella es que no tiene nada malo. Todo lo hace bien", dice Ryan, a lo que ella apunta: "Nunca vas a poder domar a esa bestia. No vas a poder frenar lo gracioso y creativo que es. Me encanta su espontaneidad y lo inteligente que es", destaca Blunt.

Es tan evidente lo bien que se llevan que conocen a sus respectivas familias. Por ello no es de extrañar que Eva Mendes haya reaccionado así a la foto del beso entre su pareja, Ryan Gosling y Emily Blunt. "¿Sabías?! ¡El especialista es la primera película sin superhéroes que abre la taquilla de verano en 17 años! Y tal vez no rompió la taquilla, pero rompió muchos otros récords", señala la actriz sobre el filme de su querido Ryan Gosling. "Estoy muy orgullosa. La prueba está en mi publicación: normalmente no publico fotos de mi chico besando a una churri, pero Emily Blunt es buenísima en eso. Son tan buenos", dice sobre esta foto en la que se funden en un beso de película.

En el filme Ryan Gosling interpreta el papel de Colt Seavers, un doble de acción que después de dejar su trabajo durante un año para centrarse en su salud vuelve a ser contratado cuando la estrella de una película de gran presupuesto desaparece. Este filme estará dirigido por su exnovia, Jody Moreno, que no es otra que la actriz Emily Blunt.

Después de meses de rodaje, Blunt no puede hablar en mejores términos de Ryan Gosling y de su familia. "Me encanta su mujer, Eva. Adoro a sus hijas, y siento que tengo mucha suerte de ser amiga de una joya de persona como él" . Por su parte, Emily está casada con John Krasinski desde 2010 y es madre de dos niñas Hazel, de diez años, y Violet, de siete, con edades similares a las de las hijas de Ryan Gosling y Eva Mendes, Esmeralda, de nueve, y Amada, de siete.

