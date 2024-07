El conjunto estampado de lino de Sassa de Osma que sube el autoestima es español ¡y está rebajado!

"Por lo general me gusta ir cómoda, con colores y divertida" nos contaba Sassa de Osma en una entrevista hace unas semanas. Es una de las mujeres más influyentes en términos de moda, todo lo que lleva se convierte en noticia, ¡y no es para menos! Tras disfrutar de unos días familiares en Ibiza, ha vuelto por un tiempo efímero a Madrid antes de disfrutar de las vacaciones lejos de los focos de los paparazzi, así lo ha comentado en sus redes sociales hace tan solo unas horas. Y para dar un paseo bajo las altas temperaturas que se han instalado en la capital, ha decidido apostar por un llamativo look de lino de sello español que ya queremos añadir a nuestra colección por lo bien que sienta.

© sassadeo

No es ningún secreto que es una aficionada a la moda española, en su armario cuelgan decenas de prendas de diseñadores nacionales. Propuestas con las que se convierte en la invitada más estilosa vaya a donde vaya, ya sea en una boda real alrededor del mundo acaparando todas las miradas, como para una cena romántica junto a su marido, el príncipe Christian de Hannover. En esta ocasión ha vuelto a posar frente a uno de sus espejos de casa enfundada en un conjunto colorido que tiene el poder de subir el autoestima por sus tonalidades vibrantes que además potencian el bronceado.

© sassadeo

Sin lugar a dudas ella es el mejor ejemplo para salir de nuestra zona de confort, y este estreno que hoy ocupa nuestras líneas es una de las mejores inversiones que no querrás dejar de lucir estas semanas de verano, no solo porque puede funcionar por separado, sino porque te ayuda a estar guapa en menos de un minuto, simplemente necesitas añadir complementos para estar lista. A pesar de tener una estrecha relación con las casas de costura más poderosa de la industria, suele dar voz a firmas más pequeñas, aquellas que han vestido a las chicas que mejor visten del panorama que adaptan las tendencias punteras a su estilo propio a medio camino entre lo clásico y lo trendy.

© Michonet

¿Quién firma el look?