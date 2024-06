Hablamos con Sassa de Osma y Jorge Vázquez sobre su proyecto de moda que ha enamorado a la Reina

Sus inconfundibles vestidos estampados, algo bohemios pero muy fáciles de llevar también en el día a día o en looks de invitada, han enamorado a referentes de moda de todos los estilos y edades. Desde la actriz Kelly Rutherford (estrella de la serie Gossip Girl) hasta la influencer María Pombo o la diseñadora Tamara Falcó; incluso la reina Letizia ha llevado uno de los diseños de esta firma que, desde hace algunos meses, vemos en todas partes sin tener muy claro qué diseñador se encontraba detrás de esa llamativa etiqueta, Philippa 1970. Hoy lo hemos descubierto, y la respuesta a la incógnita nos ha encantado: la princesa de Hannover, Alessandra de Osma, el diseñador de moda Jorge Vázquez y su socio Pablo Galán son los tres responsables de este hit estilístico.

El lanzamiento de la nueva colaboración entre Philippa 1970 y Bodegas Emilio Moro ha sido la excusa de nuestro encuentro. La terraza soleada del Hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid nos acoge en una maravilloso evento para descubrir Elalba, el primer rosado de Bodegas Emilio Moro que representa "un estilo de vida donde las tendencias no tienen cabida, pero la calidad y el estilo, sí". Las dos marcas han desarrollado en conjunto una cubitera de edición limitada (¡que incluso puede decorar el rincón de su casa!), un antigotero y nada más ni menos que 5.000 botellas. Pero, ¿qué historia guarda esta novedad y, sobre todo, la alianza de moda entre los tres nombres? Hemos tenido la oportunidad de hablar con Alessandra de Osma, primero, y Jorge Vázquez, después, sobre moda, sobre cómo es la mujer Philippa 1970... y también nos han confesado sus mejores consejos para ser la mejor invitada.

Hablamos con Alessandra de Osma

¿Cómo definirías tu estilo a la hora de vestir?

Siento que tengo un estilo bastante cambiante, y la verdad es que depende un poco del humor del día me decido qué poner. Pero por lo general me gusta vestirme cómoda, con colores y divertida.

¡Sueles llevar muchos estampados!

Sí, la verdad. Hoy día estoy de blanco, pero normalmente me gusta estar con estampados. Como te digo, con mucho color porque resalta la luz cuando uno se siente feliz, a mí por lo menos me gusta llevar color.

¿Cuándo comenzó tu pasión y relación por la moda?

Desde que era pequeña comencé a hacer fotos como modelo, fue mi primer contacto con la moda. Y poco a poco me fui metiendo en el mundo, después estudié Derecho y un máster de Dirección de Empresas de Moda aquí en Madrid y comencé en el mundo del retail. Así ocurrió todo, me quedé en este rubro que la verdad que me encanta.

¿Algún truco para vestir bien de invitada?

Soy de la idea de que 'menos es más', al final un buen vestido ya te arma el look entero. Soy más de optar por la ropa y siempre ir muy natural en maquillaje. Y luego sí, apostar por un statement piece, ya sea un bolso, unos zapatos y un vestido, por supuesto.

¿En qué proyectos de moda estás embarcada?

He tenido la franquicia en Lima y una tienda multimarca. Aquí (en Madrid) va muy bien con la marca de bolsos Moi&Sass, y ahora con un emprendimiento que es Philippa 1970.

Junto a Jorge Vázquez y Pablo Galán, ¿cómo surgió colaborar con la marca Philippa 1970?

Desde hace un año soy parte del equipo y la verdad es que con Pablo y con Jorge siempre nos ha unido una amistad y un respeto, también hacia el trabajo que ellos venían haciendo. Fue muy fácil juntarnos, que las cosas fluyeran y y creer en el proyecto. Yo lo hice desde el día uno cuando me lo propusieron y les dije que sí; y ahora con mucha visión de lo que queremos hacer con la marca y me encanta.

Y la inspiración de los diseños es...

La inspiración es del año 70. Es drive the difference, de vivir a plenitud, disfrutar de la vida y de los momentos simples como un baño en el mar, un vestido de seda que te va a perdurar toda la vida. Cosas que consideramos que son parte del universo Philippa 1970. También nos inspira un hotel de la India lleno de color y estampados, rincones de diferentes partes del mundo.

¿Y la nueva colaboración con Emilio Moro?

En esta colaboración se usó un print de Ikat para las pulseras y han quedado monísimos e ideales ahora para el verano.

Hablamos con Jorge Vázquez

Nos apartamos de los demás invitamos para charlar con el diseñador Jorge Vázquez sobre esta novedad que hoy se celebra en uno de los rincones más espectaculares de la capital, de cómo nació el que hasta hace poco había sido un proyecto anónimo y nos cuenta el secreto para triunfar en nuestras próximas bodas.

¿Cómo surgió la creación de Philippa 1970? Hasta hace poco, ¡los diseñadores eran anónimos!

Se creó la idea en el confinamiento en mi casa de Galicia, ahí estaba con Pablo que trabaja conmigo desde hace 14 años. Dijimos que habría que montar algo en ese horror que estábamos viviendo, cerrando tiendas y con esa incertidumbre. Yo decía que necesitábamos algo fresco, joven, mucho más ligero que no vaya tan ligado con el nombre de un diseñador, que fuera una marca anónima que que nadie supiera quién está detrás, y se hizo todo muy súper bonito, se le dio forma y se dejó ahí. Hace casi dos años lo retomamos y lo relanzamos aunque nosotros estábamos un poco detrás.

Ahora Sassa de Osma forma parte del equipo, ¿cómo ocurrió esta alianza?

Hace unos meses, Sassa, que está en Jorge Vázquez desde que llegó a Madrid, se interesó por el proyecto, le gustaba la ropa y se la ponía. Nos dijo que le encantaría formar parte de este proyecto tan bonito, ha entrado en el equipo (de la sociedad de Pablo y mía) y se va a dedicar a las redes sociales, las ventas internacionales y ser la imagen de la marca. La verdad es que estoy feliz porque ha sido una niña que desde que llegó a Madrid ha estado muy vinculada a Jorge y le tengo muchísimo cariño, un cariño muy especial.

La marca está funcionando súper bien, ¡incluso ser incógnito tenía misterio!

Sí, fue un portal el que lo descubrió todo y ya se hizo un reportaje... Pero la idea era estar en incógnito para ver si funcionaba, que no tuviera el peso de una cara ni de una imagen, y bueno ahora no pasa nada, estamos súper contentos los tres. Está muy bien que se asocie con Sassa, siempre ha vestido de Jorge Vázquez y que sea un poco la imagen de Philippa 1970 es bueno, a ella le gusta, se identifica con el producto y también nos transmite muchas cosas.

¿Qué tipo de mujer es Philippa 1970?

Una muy joven, actual, fresca, divertida, desenfadada. O sea, muy actual. Creo que una mujer muy, muy libre.

Tal ha sido la popularidad que os habéis colado en el armario de la reina Letizia

A Pablo le encantaba, ella se interesó por la marca, compró un diseño y no sabíamos si se lo iba a poner o no... Y de repente, boom, ¡lo hizo y fue un bombazo!

Los diseños encajan tanto para un look de boda como para el día a día...

Sí, la ropa es muy polivalente la ropa. Al final vas a un almuerzo, pero luego te cambias los complementos y puedes ir a una cena con un zapato más especial y vas más arreglada, pero lo puedes combinar con una alpargata o una sandalia romana y vas a un chiringuito de la playa. Queremos que estos diseños se les dé más uso, no que sea solamente un vestido que te lo pones una vez y se queda ahí en el armario. Creo que estamos dándole todo el sentido y siguiendo la hoja de ruta que habíamos marcado desde el principio sin salirnos de ahí. Estamos muy contentos e ilusionados.

Como experto en moda, ¿qué consejos nos das para ser la mejor invitada?

Ser fiel a ti misma y que sepas a dónde vas. Si vas a una boda, vas a una boda. La gente tiene que volver a arreglarse, tiene que volver a presumir, a ser coquetas, a ser femeninas. Y los hombres también a ser coquetos y arreglarnos porque últimamente no lo hacemos casi nada, ¡hay que volver a retomar esas buenas costumbres! Hay que ponerse las joyas que hay en casa, peinarse, ponerse un buen zapato, un buen vestido, un buen bolso y divertirte con la moda, que es diversión y glamour.

¿Cómo nace la colaboración con Philippa 1970 y Emilio Moro?

El año pasado ya hicimos una colaboración por mi 20º aniversario y diseñé un packaging para uno de sus vinos, una caja especial de edición limitada. Ha quedado muy buena relación entre las bodegas Emilio Moro y nosotros, y como hemos lanzado Philippa 1970 y ellos este vino rosado muy enfocado a la mujer, ligero y muy fresco, pensaron en hacer algo, y la verdad es que no pudimos decir que no, porque ha sido una relación fantástica desde el primer minuto.