Vestido superajustado y tacones transparentes: el último look de Jennifer Lopez con el que ha arrasado

No es que Jennifer Lopez antes pasara desapercibida, pero la realidad es que lleva un año coronándose como reina de estilo por excelencia. No importa si la vemos lucir looks sencillos a base de vaqueros y camisetas para dar un paseo, ni tampoco si sale con prendas de lo más deportivas después de una jornada de ejercicio. Cualquier cosa que se ponga la actriz y cantante acapara todas las miradas y más aún cuando se trata de dejarse ver en un evento o alfombra roja.

Si hace menos de 24 horas la artista dejaba a todos impactados con su vestido negro y plateado de aberturas imposibles cuando acudía a un acto benéfico en Las Vegas muy bien acompañada de Ben Affleck, ahora ha vuelto a hacer lo propio con un atuendo completamente diferente con el que ha resaltado más y mejor que nunca sus famosas y envidiadas curvas.

La empresaria, creadora de Lola, su marca de Spiritz y de JLo Beauty, se enfundó en un precioso vestido largo hasta el tobillo de color nude con drapeado en el centro y con detalle de flor en el medio del escote, perteneciente a la colección de Primavera/ verano 2024 de la diseñadora polaca Magda Butrym y que tiene un precio de 1.800 euros. Un diseño muy bonito aunque muy complicado de llevar por lo ajustado de la pieza que JLo defendió a la perfección, tal y como ha nos ha dejado ver a través de las fotos que ha compartido en el perfil de sus redes sociales.

Además, para esta ocasión volvió a contar con sus estilistas de cabecera, Rob Zangardi y Mariel Haenn, reponsables en gran medida de que la artista se encuentre siempre entre las mejor vestidas de las celebrities. Ellos también son los encargados de crear los lookazos más impresionantes de Gwen Stefani, Camila Cabello o Heidi Klum y por eso, tras una firme trayectoria, saben detectar perfectamente qué es aquello que le sienta bien a cada una de sus clientas, entre ellas a Jennifer.

Para esta noche tan especial en Las Vegas en la que Jennifer Lopez bien podría haber estado celebrando su gran año 2023, la actriz y cantante se decantó por llevar unos mules de tacón (173 euros) en los que se combinaba la tendencia que tanto llevamos en los años 2000 de los peep toes y la de los zapatos de plástico transparente que no dejamos de ver desde la temporada pasada. ¿La firma? Femme LA, una marca de calzado vegano que produce de manera sostenible y con los que Jennifer Lopez ha dejado ver su perfecta pedicura. Un tono que nada tenía que ver con el color de las uñas de sus manos, un nude que sienta perfecto con cualquier estilismo y más aún si quien lo hace es Tom Bachik, el manicurista de estrellas como Selena Gomez o Margot Robbie.

La imagen más llamativa ha sido sin duda, la de la propia artista retocándose frente al espejo el maquillaje que previamente Scott Barnes había realizado para ella: una perfecta definición de las cejas y un smokey eyes con sombras marrones y delineador negro y, por supuesto, una sonrisa bonita gracias a unos labios nude. ¿La melena? Suelta y peinada con ondas por Lorenzo Martin, tal y como suele llevarla siempre. Una opción que no le falla nunca y que demuestra que el pelo largo sí es apto más allá de los 40.