La romántica dedicatoria de Jennifer Lopez a Ben Affleck por su primer aniversario de boda ¡es una nueva canción!

De buenas a primeras, puede que volver con tu 'ex' no suene como la mejor idea. De hecho, cualquier comedia romántica te aconsejaría hacer todo lo contrario, pero a Jennifer Lopez y Ben Affleck sí que les ha funcionado y acaban de cumplir un año de casados. No era la primera vez que la pareja hacía planes de boda porque, en realidad, los artistas estuvieron comprometidos a principios de la década de los 2000. Y aunque las circunstancias de aquel momento los llevaron a separarse, volvieron a unirse para sellar su amor con una lujosa ceremonia el 21 de agosto de 2022. Para conmemorar su primer aniversario como marido y mujer, la cantante, ha querido darle al actor uno de los regalos más bonitos que hemos visto. ¿Te han dedicado alguna vez una canción? ¡A Ben Affleck se la han escrito! Y pronto podrás escucharla.

- Jennifer Lopez combina un vestido de flores de más de 1.000 euros con bailarinas en Italia

'Bennifer' celebra su primer aniversario

"Hoy, hace un año 🤍", comienza la dedicatoria que ha hecho Jennifer Lopez en sus redes sociales a un año de celebrar su romántico enlace con Ben Affleck. El 16 de julio de 2022, la noticia de su enlace secreto en Las Vegas ocupó titulares alrededor del mundo, pero la verdadera ceremonia tendría lugar en Georgia, el 21 de agosto de 2022, únicamente bajo las cálidas miradas de amigos y familiares cercanos.

12 meses más tarde, la cantante hace caso omiso a los rumores de distanciamiento al publicar, en el mismo texto, un adelanto de lo que será su próximo sencillo: "Querido Ben / Sentada aquí sola / Mirando mi anillo anillo / Sintiéndome abrumada / Me hace querer cantar cantar / Cómo hemos acabado aquí / Sin rebobinar / Oh sí, esta es mi vida…". Bautizado como Dear Ben II, este formará parte de su noveno álbum de estudio, This Is Me... Now, cuyo lanzamiento está previsto para las próximas semanas.

- El fotón de Jennifer Lopez en lencería con el que celebra su 54 cumpleaños

Así será Dear Ben II, la secuela de 'su canción' 20 años después

Si todo esto te resulta familiar, es porque se trata de una referencia directa a Dear Ben, canción que ella escribió para Ben Affleck a principios de este siglo y que pertenece a su exitosísimo disco This Is Me... Then. Al igual que en los versos de su antiguo sencillo, Lopez deja claro que tienen entre manos un amor verdadero y que no puede estar más feliz de compartir el resto de sus años con el actor de Perdida, sobre todo tomando en cuenta que están retomando su relación casi dos décadas después de haber emprendido caminos diferentes.

¿Acaso esta versión 2.0 podrá superar la original? "Te amo, eres perfecto / Una manifestación de mis sueños / Haces a mi cuerpo sentir / Un millón de cosas diferentes", cantaba por allá en 2002, cuando lanzó su primera pista en homenaje a quien ahora es su marido. A pesar de las idas y venidas a lo largo de los años, vemos que poco ha cambiado para estos dos enamorados.

- Jennifer Lopez también llevó el look floral que Isabel Preysler estrenó en la boda de Tamara

Desde que hicieron público su reencuentro, y especialmente tras darse el 'sí quiero', la intérprete de Let's Get Loud no se contiene al momento de hablar maravillas del ganador del Oscar. “Él es honestamente el mejor padre que he visto”, dijo en una entrevista televisada para el programa The View. La reconciliación de 'Bennifer' fue una casualidad inesperada para muchos, pero obra el destino para otros, como la propia madre de la cantante, Guadalupe Rodríguez, quien sostiene que él siempre ha sido el amor definitivo de su hija.

En el complejo y misterioso universo de las celebrities, donde las rupturas son casi siempre polémicas y los divorcios se suceden, el matrimonio de Jennifer Lopez y Ben Affleck es prueba de que las segundas oportunidades sí valen la pena.