Jennifer Lopez también llevó el look floral que Isabel Preysler estrenó en la boda de Tamara

Desde hace horas que el traje nupcial de Tamara Falcó protagoniza los titulares nacionales, ¡y no es para menos! Es el secreto mejor guardado de toda novia. Pero no fue la única que deslumbró en el gran enlace celebrado en el Palacio familiar El Rincón; Isabel Preysler también nos ha cautivado con su elegante y delicada elección. Casi todo lo que ha aprendido sobre la industria de la moda es gracias a ella, quien se ha posicionado como uno de los referentes más inspiradores, hoy ocupa nuestra líneas por una inesperada y divertida razón: ya habíamos visto su look de invitada en el armario de una celebridad.

A pesar de que tan solo una pequeña horquilla de clientas pueden permitirse añadir a su colección prendas subidas a la pasarela, este fin de semana hemos dado con una genial coincidencia que no nos deja de sorprender. A diferencia de los demás convidados a la exclusiva celebración en las afueras de Madrid, su madre ha deslumbrado enfundada en un veraniego diseño floral que desprende feminidad al mismo tiempo que romanticismo y glamour. Una creación de Wes Gordon para Carolina Herrera, el mismo modista que ha creado el vestido de novio de la marquesa de Griñón. Pero lo que para nada imaginábamos es que otra fémina con gran sentido del gusto ya lo habría añadido a su repertorio. ¿Adivinas de quién se trata? Una pista: es una de las divas de la música.

¿Quién lo llevó antes?

¡Jennifer Lopez! Así es, hace siete meses que la del Brox estrenó este diseño floral confeccionado artesanalmente en los talleres de Nueva York. Una blusa anudada al cuello con gran aplique floral sobre el pecho y voluminosas mangas que combinó con una falda fruncida y entallada. Una propuestas que se subió al catwalk para presentar la colección primavera-verano 2023 durante la Fashion Week el pasado mes de septiembre. En cambio, Isabel Preysler siguió la misma dinámica que su hija, personalizando el look visto en la pasarela y adaptándolo a un precioso vestido largo que encajaba mucho más con el dress code.

Detalles que marcan la diferencia

El fondo amarillo bañado de peonías rosas pintadas a mano pusieron el broche chic a un día cargado de sorpresas. Jamás habríamos imaginado que dos personalidades -y vestidores- tan diferentes caerían rendidas a la misma obra de arte, aunque eso sí, cada una de ellas lo ha adaptado a sus gustos, demostrando el poder que la elección de un buen maquillaje, peinado y complementos puede llegar a tener. ¿Se habrá inspirado en la artista o habrá sido mera coincidencia?