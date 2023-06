Jennifer Lopez con el cambio de look exprés que le resta años y querrás lucir este verano

A pocos días de dar comienzo una de las estaciones más esperadas del año y preparar la maleta para escapar cerca del mar con amigas, hay celebridades que aprovechan el buen tiempo para pasar por el salón de belleza. Como seguramente sabrás, los expertos recomiendan que durante este cambio de época cuidemos aún más nuestro cabello con productos adecuados para protegerlo de las radiacciones solares e incluso un tijeretazo para un aspecto nuevo. Y parece que Jennifer Lopez lo ha tomado al pie de la letra.

Hace tan solo unas horas la veíamos lucir la propuesta capilar de invitada más fácil y bonita de replicar sin necesidad de manejar bien las herramientas beauty: una coleta alta pulida. Y ahora, la artista, ha sorprendido a sus más de 247 mil seguidores publicando una serie de imágenes en las redes sociales en las que demuestra que literalmente, ¡ha cortado por lo sano! Optar por un cambio de look tan impactante como éste no es nada sencillo, pero ella es experta en defender a la perfección todo lo que lleva, he aquí el ejemplo que te inspirará para tu próxima visita a la peluquería.

Aunque una de las tendencias estrella que las celebridades como Aitana y Zendaya están poniendo de moda sea el famoso y sensual corte bob, la del Bronx ha preferido dar un paso más allá añadiendo a su gran melena... ¡flequillo! Con una maravillosa versión más desenfada y fresca, obra de su estilista de cabecera Lorenzo Martín, nos encanta porque le resta años en tan solo un pestañeo, ¡se ha convertido en uno de nuestros peinados favoritos! Pero no solo ha añadido este detalle que estiliza sus facciones como por arte de magia, también ha dado un toque de color a su melena castaña con pequeños reflejos rubios en un precioso tono miel que queda fenomenal con sus ojos.

Luzca lo que luzca, ¡todo le queda bien a JLo! Y es que quizás tiene algo que ver con que está atravesando una de las épocas más bonitas a nivel personal y profesional desde que se casó -20 años después- con el amor de su vida, el actor Ben Affleck. Un detalle que se muestra en cada movimiento que da, ya sea pasando por el salón de belleza y dejándonos momentazos como éste o estrenando un traje de Alta Costura que pasará a la historia.