¿Tienes un 'bad hair day'? Haz como Jennifer Lopez y resuélvelo como las expertas

No todos los días amanecemos con la melena perfecta, a pesar de haberla mimado con diferentes tratamientos, ¿verdad? Suele ser algo que nos ocurre independientemente de la época del año, incluso a las modelos y celebridades más estilosas del panorama. ¿Cómo solucionar un clásico bad hair day? Entre tantos trucos que vemos subir a la pasarela y en el street style hay a veces que nos perdemos y no sabemos por cuál optar, pero quien nos ha confirmado cuál es el peinado estrella para disimular un mal día capilar ha sido Jennifer Lopez.

¿No tienes un buen manejo con las herramientas de pelo y odias tener la melena encrespada? Tranquila, porque para esta propuesta no necesitarás tener demasiados conocimientos. La actriz, que se encuentra en una de las mejores etapas de su vida, tanto a nivel personal como profesional, ha posado enfundada en un look monocolor compuesto de una camisa satinada, falda de diminutas lentejuelas de Brunello Cuccinelli y tirantes a conjunto, pero el detalle que nos ha llamado la atención es su recogido tirante. Es cierto que no a todo el mundo le favorece este tipo de peinado que deja el rostro totalmente despejado, pero es el mejor aliado para esos días en los que no tienes el pelo como recién salida de la peluquería.

¿Cómo conseguirlo?

Con este posado, la superestrella de Hollywood y de los escenarios internacionales ha demostrado que un moño muy alto como el que lleva, encaja a la perfección con estilismos de invitada, pero también con un atuendo más casual. Una opción fácil y rápida de replicar en cualquier momento del día, seas o no una experta en la materia, y para la que además ni necesitarás mirarte al espejo, simplemente las yemas de tus dedos y tu intuición para juntar todos los mechones en un mismo recogido. Aunque también te recomendamos que, para un resultado más especial y elegante, utilices un peine de púas finas para conseguir un aspecto más pulido. Pero... ¿no te convence este estilo bailarina que nunca pasa de moda? No te preocupes, porque hace unos días vimos a la mujer de Ben Affleck apostar por otra versión más sencilla aún, con una coleta desenfadada que deja varios mechones al aire creando esa imagen más rebelde. ¿Cuál es tu favorito?