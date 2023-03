Jennifer Lopez confirma que sigue siendo una superestrella con su vestidazo metalizado

Entre todos los nuevos rostros veinteañeros que se alzan últimamente con el trono del éxito, hay personalidades que marcaron para siempre el rumbo de la moda, ¡e incluso de internet! Es el caso de Jennifer Lopez, que pase el tiempo que pase, sigue siendo una de las mujeres más influyentes de la industria, tanto a nivel musical como de estilo. Nunca ha estado fuera del foco mediático, pero desde que se casó el pasado verano con el amor de su vida, el actor de Hollywood Ben Affleck, protagonizalos titulares internacionales, y este finde vuelve hacerlo por una razón muy FASHION.

Hace unos dáis te contamos que estaba de celebración, porque junto a la reconocida marca estadounidense Revolve, aquella que adoran celebridades y actrices, se ha aliado de forma especial para lanzar una colaboración de calzado de lo más llamativa. Un éxito más que añadir a su extensa carrera profesional como diseñadora y que este sábado noche ha querido celebrarlo con una fiesta exclusiva en Los Ángeles, en la que ha contado con nombres como las hermanas Chloe y Halle Bailey. Para esta velada ha demostrado con su impecable elección de vestuario, que aunque los años y las tendencias sigan su cauce, ella sigue siendo la superestrella a la que admirar.

¿Quién firma su look de diosa?

Con la ayuda de sus estilistas de cabecera, Rob Zangardi y Mariel Haenn, ha estrenado un vestidazo metalizado que nos ha quitado el hipo. No es ninguna sorpresa ver a la del Bronx de Nueva York impactar con sus looks, pero en esta ocasión ha ido mucho más allá con una propuesta inspirada en las diosas del Olimpo y apta para expertas que no tienen miedo a arriesgar como ella. Bajo su maxi abrigo de plumas, escondía uno de los diseños más bonitos y sensuales que se ha colado en su vestidor, una pieza de la marca Retrofete que encontramos bajo el nombre Jolene por un precio de 575 dólares.

Se trata de un modelo confeccionado en brillante lamé, tiene un maravilloso cuerpo asimétrico con amplias aberturas que deja a la vista su tonificado cuerpo y una maxi falda plisada que aporta movimiento mientras camino. Jennifer, gran amante de los complementos con personalidad, no ha dudado en añadir a sus pies las sandalias con plataforma XL decorada con apliques de cristales, uno de los tacones más codiciados de su reciente línea, conocidos como Beverly y disponibles por 207 dólares.