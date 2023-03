Jennifer Lopez elige sus zapatos favoritos de la temporada: plataformas, botas de pedrería, sandalias...

¡No para! Tras protagonizar una de las campañas más bonitas y sensuales de la temporada posando en delicada lencería italiana, Jennifer Lopez continúa añadiendo más éxitos FASHION a su extenso currículum. Esta semana, a las puertas de la esperada llegada de la primavera, ha confirmado con este nuevo proyecto con cierto sello nonstálgico su más que merecida y consolidada posición en la industria de la moda. Aunque nuevos rostros jóvenes están escalando rápidamente los peldaños hacia la cima, ella seguirá siendo todo un referente de estilo, incluso cuando hablamos de zapatos.

- El posado de Jennifer Lopez en lencería italiana que sus fans no esperaban ¡y nos encanta!

Su amplia colección no tiene nada que envidiar a la de personajes ficticios como Carrie Bradshaw, porque no hay tendencia puntera que no se cuele en su armario. Así lo ha demostrado con esta inesperada alianza junto a la reconocida marca estadounidense Revolve, con la cual ha diseñado nada más ni nada menos que 16 pares de calzado cargados de personalidad y que encajan muy bien con looks de gran impacto, como los que suele llevar la artista para eventos de alfombra roja, sobre el escenario e incluso en su día a día. Desde sandalias de purpurina con plataformas XL que adorarán las veinteañeras, altísimos y femeninos salones de tacón de aguja con detalles especiales como las plumas, pero también destacan un modelo que ha pasado a ser la joya de la corona: las llamativas botas de pedrería.

- El vestido transparente de Jennifer Lopez, una obra de arte de Alta Costura en el estreno de su nueva película

“Jennifer Lopez es un ícono de la cultura pop y una inspiración para millones de personas en todo el mundo, por lo que no había duda de hacer una colaboración exclusiva con su línea, JLO Jennifer Lopez”, cuenta la directora de marca de Revolve, Raissa Gerona. La intérprete de El Anillo nunca ha tenido miedo a marcar la diferencia, ya sea sobre el escenario enfundada en ceñidísimos monos semitransparentes con cristales de colores, como cuando deja el protagonismo a un accesorio como los zapatos. Es cierto que no es la primera vez que se embarca en el mundo del diseño, pero en esta ocasión y a raíz de la mencionada elección, confirma está al tanto de las novedades que se suben a las pasarelas alrededor del mundo. ¿Qué hace diferente a esta colección respecto a las demás?

- El vestido de Jennifer Lopez y Anna Castillo vuelve a brillar en París

En primer lugar, porque se estrena como la señora Affleck (tras celebrar una millonaria boda de ensueño con el actor de Hollywood Ben Affleck), lanzando una línea de zapatos cargado de guiños de la época en la que ella comenzó a construir su imperio. En las nuevas piezas que vestirán los pies de influencers y celebridades estos próximos meses, encontramos ciertas pinceladas dosmileras que tan en alza está hoy en día, desde la purpurina metalizada, a los apliques de PVC, las plataformas y los brillantes por doquier. Y lo mejor es que su precio no supera los 200 dólares, convirtiéndose así en uno de los lanzamientos más asequibles que ha hecho hasta el momento. ¿Añadirías algún par a tu repertorio?