El posado de Jennifer Lopez en lencería italiana que sus fans no esperaban ¡y nos encanta!

Jennifer Lopez está viviendo una de las etapas más bonitas, tanto a nivel personal como profesional. Desde que dio el 'si quiero' al amor de su vida, el actor Ben Affleck, ha ocupado titulares internacionales, pero no solo por demostrar al mundo entero su esperado reencuentro tras más de dos décadas, también porque marca tendencia a golpe de look allá por donde pasa. Un detalle que parece haber conquistado a una de las casas italianas de lencería más consolidadas de la historia con la que ha firmado una campaña exclusiva con varios posados dignos de la diva que es capturados en los rincones de Positano.

Bien es cierto que no es la primera vez que vemos a la intérprete de On the Floor Positano luciendo delicados conjuntos de sujetador y braguitas con camisones de seda al estilo Old Hollywod. A lo largo de los últimos meses ha aparecido en las redes sociales revolucionando estrenando diferentes piezas que encajan a la perfección con su estilo. Incluso para San Valentín hizo un pequeño spoiler de lo que lanzarían más adelante, pero sus fans no se esperaban que el secreto mejor guardado sería protagonizar la última colección primaveral que dentro de muy poco aterriza en las tiendas de todo el mundo. Un éxito empresarial más que añadir a su extensa carrera que promete seguir dando mucho de qué hablar.

Así debuta como embajadora de Intimissimi, casa que también adoran referentes de moda como Chiara Ferragni y Leni Klum. "Me encantó Italia, la gente, la moda, la cultura, la comida y los precedentes históricos. Cuando descubrí Intimissimi, me sentí inmediatamente atraído por sus preciosas sedas sus románticos encajes, hermosos cortes, favorecedores ajustes y sus intrincados diseños" explica la del Bronx. "Me siento orgullosa de ser una mujer Intimissimi y honrada de que me vean como alguien que comparte valores como confianza, vitalidad y fuerza" confiesa.

JLo lleva tiempo demostrando que sentirse guapa y empoderada también tiene mucho que ver con la ropa interior que eliges llevar en tu día a día, independientemente del momento que sea. No tienes que esperar a que llegue una fecha señalada para enfundarte en esa lencería que tanto te gusta y potencia tus curvas. Y en esta especial ocasión la artista ha optado por un precioso y sensual tres piezas con el color estrella que ha popularizado Valentino y que no dejamos de ver en el street style, ¡el rosa! Destaca los pequeños detalles florales en crudo que realzan aún más su tonificada figura. Pero no son los únicos tonos que protagonizan la línea, también encontramos un precioso turquesa que simboliza el mar Mediterráneo y un anaranjado al sol resplandeciente.

Esta nueva adquisición se ha convertido en una de las más femeninas y románticas de su armario que seguramente se convertirán en un bestseller. Yal ha sido la acogida de esta novedad que los cuatro posados 'a la italiana' de Jennifer Lopez, fotografiados por Chris Colls durante un mágico amanecer dorado en la costa amalfitana, ya alcanza los más de medio millón de likes en menos de 24 horas. A sus 53 años no hay nada (ni nadie) que la frene y le baje del podium, ya sea para lanzar una línea de lencería, de belleza o atrever con un look semitransparente de Alta Costura en una red carpet. ¿Cuál será su siguiente reto?