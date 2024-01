Jennifer Lopez se disfraza de 'Barbie Latina' y el resultado es su look más sofisticado hasta la fecha

Es prácticamente imposible no haber oído hablar del fenómeno alrededor de Barbie desde el estreno de la adaptación cinematográfica dirigida por Greta Gerwig. Escasas semanas antes de aquel 22 de julio, los catálogos de moda se tiñeron al completo de rosa, haciendo del Barbiecore la tendencia definitiva por la recordaremos al año 2023. Como consecuencia, las estrellas de la película se han convertido en auténticas it girls, aunque algunas de ellas llevaban años interpretando sonados papeles en la pantalla chica. Al igual que su personaje en la cinta, America Ferrera es activista por los derechos de la comunidad hispana en Estados Unidos, una causa por la que conectó inmediatamente con Jennifer Lopez. Unidas, las artistas han sacudido al internet con un posado de medio millón de likes para el que Jlo se ha vestido de "Barbie Latina".

Jennifer Lopez se disfraza de 'Barbie Latina'

Más sofisticada que nunca, la artista sorprendió a sus más de 250 millones de seguidores en redes sociales con un lookazo de aires vintage que, en sus propias palabras, sería el uniforme que llevaría la "Barbie Latina". En estas imágenes, luce un conjunto de dos piezas en terciopelo negro, obra del diseñador Toni Maticevski, que se compone de un top corto tipo sudadera de cuello alto con una falda larga, la cual presenta una dramática abertura en la parte central.

Para contrastar, su estilista Rob Zangardi añadió unos salones de terciopelo rosa palo, de Aquazzura. ¡No podía faltar un poco de rosa! Su peinado de perfectas ondas de estilo años 60, con flequillo mariposa y semirrecogido meticulosamente, se complementa con un maquillaje luminoso de sombras ahumadas que aportan profundidad a la mirada y unos jugosos labios nude.

Toman protagonismo en su look unos pendientes de Bulgari, realizados en oro blanco de 18 quilates con botón de zafiro, diamantes colgantes y pavé de diamantes. "Barbie from the block😍🤍", comentó una seguidora como guiño a la exitosísima canción Jenny from the block, mientras que otra seguidora señaló: "Este sí que es un look con clase, ¡me gusta mucho más que los looks reveladores! ¡Eres hermosa, Jennifer!"

En las tres décadas que lleva coleccionando triunfos, la nativa del Bronx ha pasado por varias etapas en términos de estilo, desde la estética urbana de sus inicios como bailarina a la sofisticación de sus últimos looks, siendo ya una estrella consagrada.

Diez años de la Barbie Jlo

En 2012, Jennifer Lopez fue nombrada la celebrity más influyente del mundo por la revista Forbes y, al año siguiente, le fue otorgada una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Estaba en la cúspide de su carrera o al menos eso pensaba por aquel entonces Mattel, empresa fabricante de la conocida muñeca, cuando se puso en contacto con ella para rendirle homenaje con el lanzamiento de dos nuevos productos: Barbie Jennifer Lopez World Tour, inspirado en su faceta cantante, y Barbie Jennifer Lopez Red Carpet, inspirado en su faceta de actriz.

Mucho ha llovido desde entonces: su estilo es completamente diferente, mucho más elegante, con referencias a las antiguas divas del cine, pero hace una década, cuando arrasaba con el sencillo On The Floor, su prenda preferida eran las mallas transparentes, bordadas al completo con cientos de cristales, como bien refleja la muñeca diseñada en su honor.