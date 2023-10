Aitana elige dos vestidos de novia a medida y de firma española para su último videoclip

Aitana está inmersa en la gira promocional de su último álbum, Alpha, un trabajo con el que ha acaparado infinidad de titulares en los que se habla del cambio que la artista ha experimentado en el último tiempo. Pero también lo han hecho sus videoclips, más maduros, reflexivos y en los que se atreve con todo, hasta vestirse de novia. Y es que, aunque en agosto ya te adelantábamos que la cantante había elegido un vestido blanco y velo para la grabación de uno de sus trabajos no ha sido hasta ahora cuando hemos tenido la oportunidad de conocerlo.

Hace algo más de 10 horas se estrenaba el vídeo oficial de AQYNE en el que comparte protagonismo con una también cambiada Danna Paola. El clip, que lleva más de cien mil reproducciones en YouTube, comienza con Aitana vestida de novia, con un diseño creado expresamente para este proyecto por Jorge Redondo, director creativo de Redondo Brand. " La estilista de Aitana nos contactó para construir con ellas estos vestidos de novia a medida para su nuevo videoclip. Después de conocer el look que querían transmitir les propusimos varias ideas y esta fue la elegida", nos explica.

La artista lleva un maravilloso vestido con el cuerpo encorsetado y un bonito escote bustier que realza su figura y está forrado de un encaje muy delicado. Está confeccionado en satén y cuenta con una falda con godets de muselina de seda para que tuviese movimiento. Aitana aparece además con uno de los complementos que, sin duda, más se identifican con las novias: el velo. El suyo, de tul ilusión y corto, recuerda a los que se utilizaban sobre todo en la época de los 50 y los 60. Lo luce de dos formas: sobre el rostro y retirado de la cara. Una elección muy simbólica y que, como el resto de elementos que componen la escena, ayudan a representar la intención de la artista.

Conforme avanza la canción su vestido se va transformando y da lugar a otro look nupcial, también obra el creativo y, de nuevo, diseñado expresamente para este proyecto. En realidad, nos desvela Jorge, es el mismo vestido, aunque con diferente longitud de falda. "Se planteó en largo y en corto como evolución de la historia que cuenta su nueva canción".

El diseñador nos explica que, pese a que en esta ocasión tuvieron que realizar todo el trabajo a distancia, la experiencia ha sido muy gratificante. "Trabajamos mano a mano con su equipo que es realmente maravilloso, todo fue muy fácil", apunta.

Jorge Redondo y los vestidos de novia

El 15 de agosto de 2020 Isabel y Víctor se daban el 'sí, quiero'. La suya había sido una de las múltiples bodas aplazadas por la pandemia, pero eso no impidió que disfrutaran al máximo de su gran día. Tampoco que, poco después del enlace, ella se convirtiera en una novia viral. Aunque estaba espectacular con su primer vestido, no fue este, sino el segundo, el que no tardó en compartirse una y otra vez en redes sociales. Era un diseño diferente, novedoso, especial. "Cuando mi íntimo amigo y testigo de mi boda, Jorge Redondo, me propuso diseñar junto a su equipo de Redondo Brand un segundo vestido para la fiesta me emocioné. Para mí ha sido un verdadero orgullo en mayúsculas haber llevado un diseño suyo el día más importante de mi vida. Era un vestido impresionante con pailletes en color blanco y una gran lazada en tafetán en la espalda, muy muy yo", nos explicaba en aquel momento la novia. Era el primer diseño nupcial firmado por Redondo Brand, una creación que sería el inicio del idilio de Jorge Redondo con el mundo nupcial.

"A raíz de ahí empecé a tener solicitudes de vestidos de novia y de invitada. En aquel momento no habíamos lanzado todavía Redondo Studio -la parte de confección a medida de Redondo Brand, que llegaría poco después-. En diciembre de ese mismo año decidí sacar unas fotografías que habíamos hecho con cinco vestidos de novia. La intención era explicar cómo era la novia de Redondo", nos contaba el creativo en una entrevista. Una estrategia que decidió replicar el pasado mes de diciembre y con la que se ha convertido también en un referente dentro de este sector.