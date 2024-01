Valentina Ferragni triunfa en París con un 'total look' de punto mientras Chiara no aparece en la Alta Costura

Durante la Semana de la Alta Costura de París, todos los ojos se posan en los estilismos de sus invitadas más inspiracionales, desde Carlota Casiraghi a Jennifer Lopez. Pero quien ha robado la atención en esta edición ha sido Valentina Ferragni estrenando un cambio de look muy inesperado con el que deja atrás su característica melena rubia optando por un brunette que le sienta de maravilla. A las puertas de uno de los desfiles más esperados, Schiaparelli, ha deslumbrado con una importante ausencia que no ha pasado desapercibida ante nuestros ojos y los de los paparazzi.

Con el cielo encapotado y la lluvia acechando, ha deslumbrado sobre el asfalto enfundada en el conjunto de punto que queremos llevar de lunes a domingo por dos importantes razones: es cómodo y es sencillo. La veinteañera que ha conseguido hacerse un hueco en el mundo de la moda (lejos de la influencia de su hermana, la reina de las redes sociales), se ha convertido en un auténtico icono de estilo, y este total look a medio camino entre sporty y lady lo confirma. Compuesto por un jersey crop con hombreras caídas con el que presume de figura, y una falda ajustada a la cadera con vuelo que ha combinado con botines puntiagudos efecto calcetín, un gran collar de cristales de la maison parisina y un divertido bolso de mano.

Desde hace años asiste a las Fashion Weeks alrededor del mundo, pero no suele verla habitual verla sola. ¿Por qué hacemos hincapié en este hecho? Porque al igual que otras celebridades que se pasean por el street style inspirándonos con sus propuestas de invitadas, la pequeña del clan italiano más conocido de la década, lo hacía de la mano de su hermana Chiara Ferragni. ¡Hasta ahora! ¿Qué ha pasado?

Tras todas las teorías que bucean por internet, la italiana que inventó el concepto de influencer hace 15 años con su conocido blog The Blonded Salad, ya no está tan activa en las redes sociales como lo era antes, cuando compartía su día a día, sus momentos familiares, sus escapadas de trabajo... ¿Por qué no ha viajado a París para disfrutar de las novedades que presentan las casas de moda? Debemos recordar que días antes de iniciar las vacaciones de Navidad, a la empresaria le rodeó una polémica muy mediática a causa de una colaboración "solidaria" que lanzó junto a la marca de repostería italiana Balocco para financiar material terapéutico infantil del Hospital Regina Margherita de Turín. Una acción que no terminó con un sabor dulce, ya que ha concluido con una donación personal de un millón de euros.

¿Dónde está Chiara?

He aquí la gran pregunta: ¿por qué Chiara no está en la gran semana de la industria? ¿No estaba invitada? Según podemos observar, poco a poco regresa a las redes sociales compartiendo sus carísimos looks en el espejo, instantáneas con sus hijos Leone y Vittoria y algunos de los rincones de su nueva casa que ha construido en Milán junto a su marido Fedez. Pero en esta edición, parece que ha declinado todas las invitaciones (¡hasta la de Dior, firma que la vistió para el día de su boda y con la que colabora mano a mano!) y se ha querido alejar del foco público para dejar pasar un tiempo hasta que todo el problema judicial que hay a sus espaldas se calme. Ojalá en la cita con el prêt-à.porter sí se sume, ¡la echamos de menos a ella y a su maleta de viaje FASHION!