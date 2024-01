Chiara Ferragni vuelve a las redes tras semanas de silencio por la polémica con la que terminó 2023

Cerca de quince días llevaba Chiara Ferragni sin compartir contenidos en sus redes sociales. Algo muy poco habitual para la influencer italiana, una de las más activas en su perfil, en el que acumula más de 29,5 millones de seguidores. Pero desde que el pasado 15 de diciembre saltara la noticia de que la ley le exigía pagar un millón de euros como multa tras ser acusada de vender un producto con falsos fines benéficos, han sido muy pocos los movimientos de la empresaria. Hasta ayer, cuando sorprendió a todos sus fans (y detractores) con una nueva y significativa comunicación.

- Chiara Ferragni revela qué hará tras la polémica con la que termina el 2023

Cronología de una polémica

Los últimos días de 2023 no fueron los mejores para Chiara. La justicia italiana imponía a la influencer una sanción de un millón de euros. ¿El motivo? Como ya te explicamos en su momento, a finales de 2022 la empresaria lanzó una colaboración junto a la marca de dulces Balocco. Se trataba de la creación de un pandoro, un postre típico de Navidad, con glaseado rosa inspirado en la italiana, cuyos beneficios recaudados irían destinados a financiar material terapéutico para niños del Hospital Regina Margherita de Turín. Una donación polémica que la Autoridad Garante de la Competencia y el Mercado (AGCOM) calificó como fraudulenta. Y es que, aunque la donación al centro fue de 50.000 euros, se realizó meses antes de la venta del pandoro.

Tal como se revelaba, las empresas vinculadas a Chiara Ferragni que participaron en esta colaboración (Fenice y Tbs Crew) lograron recaudar después un millón de euros con las ventas del producto. Una situación que las autoridades han calificado como "práctica desleal" por hacer creer a los consumidores que "contribuían a la donación que, de hecho, ya había hecho Balocco", como explican en un comunicado.

- ¡Un sueño hecho realidad! Chiara Ferragni sorprende a sus hijos con un regalo de Navidad insuperable

Aunque en un primer momento Chiara reaccionó asegurando que la sanción le parecía injusta y recurriría ante los tribunales, el 18 de diciembre ampliaba sus declaraciones con un vídeo que es, hasta la fecha, la última publicación de su feed. "Siempre he estado convencida de que los más afortunados tienen la responsabilidad moral de hacer el bien. Estos son los valores que siempre nos han impulsado a mí y a mi familia. Es lo que enseñamos a nuestros hijos. También les enseñamos que se puede cometer errores, y que cuando ocurre hay que admitirlo y, si es posible, enmendar el error y atesorarlo. Y eso es lo que quiero hacer ahora. Pedir disculpas y dar concreción a mi gesto: donaré un millón de euros al Hospital Regina Margherita para apoyar el cuidado de los niños", aseguraba. Y calificaba el incidente como un error de comunicación que "tendré en cuenta en el futuro, separando completamente las actividades caritativas que siempre he hecho y seguiré haciendo, de las comerciales. Porque aunque la finalidad sea buena, si no se ha controlado lo suficiente la comunicación, puede dar lugar a malentendidos".

Como no podía ser de otro modo, las reacciones por parte de sus seguidores no se hicieron esperar y muchos de ellos mostraron su descontento ante lo sucedido con duras palabras. "Una empresa como la tuya no puede cometer estos 'errores'", "si no te hubieran atrapado te habrías embolsado ese dinero" o "estoy profundamente decepcionada contigo", son solo algunos ejemplos.

- Chiara Ferragni se rinde a la balaclava, el complemento que llevaste en tu infancia y querrás recuperar

Semanas de silencio

Desde la publicación de ese contenido, Chiara paralizó su actividad en redes, algo muy llamativo dado que la influencer compartía un sinfín de contenidos diarios con los que mantenía a sus seguidores al día de sus actividades. Hasta ayer, que sorprendió al publicar dos stories. En el primero de ellos mostraba un selfie junto a la frase "os he echado de menos chicos ❤️", acompañada de una caja en la que preguntaba a sus seguidores qué tal estaban.

Después compartía un emotivo mensaje de agradecimiento a todos los que la han acompañado durante estos momentos tan complicados: "Me gustaría agradecer a todas aquellas personas que han estado cerca de mí estos días y han tenido una buena palabra para consolarme. Gracias a todas aquellas personas que enviaron un mensaje o un mensaje directo, que preguntaron, que me impulsaron a volver a las redes sociales. Gracias a los que están ahí, a los que escuchan, a los que no quieren reprimir sino ayudar. A quienes han expresado su opinión, aunque sea negativamente, en un tono suave y constructivo, porque en la vida siempre hay tiempo para comparar, reflexionar y empezar de nuevo. Las personas que realmente te aman se ven en el momento de necesidad, y yo te he visto, leído y escuchado. Muchas gracias ❤️".

¿Volverá a retomar su actividad en redes sociales? Pronto lo descubriremos.

- Chiara Ferragni combina el bolso más caro del mundo con un mono de lana en la montañas de Suiza