Chiara Ferragni combina el bolso más caro del mundo con un mono de lana en la montañas de Suiza

El hecho de haber creado desde cero (y casi sin saberlo) una profesión como la de influencer, le ha abierto las puertas de par en par a Chiara Ferragni para alcanzar la cima del éxito. Considerada la reina de las redes sociales, no ha sido nada sencillo construir de la nada el imperio millonario que hoy atesora según comenta en el documental The Ferragnez, y no nos referimos solo en términos empresarios y de posesiones de inmuebles, también a las piezas que guarda en su extenso armario. Este fin de semana ha desempolvado una muy exclusiva que tan solo un pequeño número de personas tienen en sus manos, literalmente.

Para iniciar la época navideña lejos del bullicio de la ciudad de Milán y los compromisos profesionales que se acumulan en su agenda, ha viajado junto a su marido Fedez y sus dos hijos, Leone y Vittoria, hasta las altísimas montañas nevadas de St. Moritz en Suiza. Como ella misma ha comentado, siguiendo las tradiciones familiar que está creando, un año más se aloja en el complejo Badrutt's Palace Hotel y en sus pasillos decorados hemos descubierto qué bolso ha añadido a su maleta de viaje. A diferencia de otras veces en las que derrocha elegencia con sus estilismos, esta resulta ser una de las más vistosas por una importante razón: lleva el bolso más caro del mundo.

¿Qué bolso es?

Es cierto que a los ojos de los que principiantes este complemento bicolor que queda fenomenal con su gran y gustoso abrigo de pelo con apliques brillantes de Max Mara que está agotado y un mono largo gris de lana de la marca Laneus (600 euros) podría pasar desapercibido, pero para nosotras no ha sido así y te contamos por qué. Si eres fan de la moda seguramente sabrás que el buscadísimo modelo Birkin de Hermès nació en la era de los ochenta gracias a la actriz que le da nombre, Jane Birkin, desde entonces se ha posicionado como todo un objeto de deseo. Pero en esta ocasión, el que luce Chiara es el diseño Diamond Birkin Himalaya que la legendaria casa francesa creó en 2017 para un cliente anónimo. Pero, ¿por qué es tan especial? ¡Sigue leyendo para descubrirlo!

¿Por qué es especial?

Está confeccionado de forma artesanal con la piel del exótico cocodrilo niloticus, tiene una capa tintada de un color claro, original y de aspecto brillante que recuerda a las montañas nevadas del Himalaya y posee un diamante de 18 quilates en oro blanco incrustado en su cierre. No está expuesto en las tiendas alrededor del mundo ni está disponible para su compra, de ahí a que sea una pieza tan exclusiva y deseada entre las amantes de la industria. La primera vez que salió a subasta en Christie's en Hong Kong osciló los 340.000 euros (por supuesto, el comprado fue anónimo). Son pocas las clientas afortunadas que pueden presumir de tenerlo, además de la italiana, Kim Kardashian, Kylie Jenner y Jennier Lopez forman parte de esta lista.

Sabemos que Ferragni atesora una amplia y envidiada colección de accesorios que ha ido consiguiendo a lo largo de los años, tanto cariño le tiene que fue de las primeras cosas que se llevó a su nueva casa de diseño hace tan solo unas semanas, así lo confesó a sus más de 30 millones de seguidores. No nos extraña que los quisiera tener a buen recaudo, ¡porque acumula miles y miles de euros! Y más conociendo que Diamond Birkin Himalaya tiene un lugar privilegiado en su vestidor.