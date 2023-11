Esto ha sido lo primero que Chiara Ferragni se ha llevado a su nueva casa de Milán

La reina de las reinas de las redes sociales no deja de sumar éxitos a su vida profesional y personal, y esta semana ha compartido una noticia muy especial a sus casi 30 millones de seguidores que están al tanto de cada uno de los pasos que da. Chiara Ferragni ha construido una preciosa familia junto a su marido, el artista Fedez, y sus dos hijos, Leone y Vittoria, con quienes protagoniza un popular documental que se ha hecho viral en la plataforma de Prime Video. Desde viajes de ensueño alrededor del mundo hasta fiestas privadas cargadas de lujo, así es la vida de la que hoy atesora una de las mayores fortunas de Italia.

Hace unos días salía a la luz sus primeros reportajes como modelo con tan solo 16 años ¡con el que sorprendió a todo el mundo! Mucho ha llovido desde entonces, y ahora puede estar orgullosa de empezar una nueva etapa en una impresionante casa de varios pisos de diseño minimalista y creada especialmente bajo su visión, localizada en la ciudad de Milán. En los próximos días se mudará junto al amor de su vida y sus pequeños allí, donde celebrarán la primera Navidad, pero antes de hacer la gran y temida mudanza, ya se ha llevado algo muy importante, ¿adivinas qué puede ser? Te damos una pista: ¡es muy caro!

Como gran experta en moda, tiene una amplísima colección de ropa, pero también de accesorios. Entre todas las piezas que figuran en su envidiado armario que suele enseñar a sus fans por el que recibe miles y miles de comentarios, hay una que se ha convertido en su mejor aliado: ¡los bolsos! No importa cómo vaya vestida, ya sea para ir a recoger a sus hijos al colegio o de camino a una celebración durante Fashion Week, porque un buen bolso no falta en su mano. Una de las primeras aventuras FASHION que ha hecho, ha sido desplazar la mayoría de ellos hasta su nuevo vestidor en el que lucen impecables bajo los focos de luz, ¡como si estuvieran en un shooting!

No nos extraña que estén asegurados (dato que no podemos confirmar), pero los millones de euros que acumulan entre todos ellos no pasa desapercibido. Destacacan modelos de edición limitada imposibles de conseguir, otros vintage con una gran historia detrás, pero también las últimas novedades que se suben a las pasarelas internacionales por las que las amantes de la industria como ella están deseando agregar. Louis Vuitton, Dior, Hermés y Bottega Veneta son algunas de las firmas que localizamos en este pequeña muestra que ha enseñado Chiara Ferragni. Estamos deseando ver el tour que seguramente muy pronto hará, para que así podemos conocer cómo será el techo que acoja a una de las familias más conocidas del momento.