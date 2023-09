Descubrimos qué pasó realmente entre Chiara Ferragni y Fedez en su polémica más viral

Seguramente sabrás de la polémica que ha rodeado a Chiara Ferragni y a su marido Fedez desde que ella co-presentara el famoso Festival de Sanremo el pasado febrero, luciendo looks personalizados de Alta Costura y demostrando una vez más el poder comunicador que tiene la moda. Llevábamos meses esperando la llegada de la nueva entrega del docuserie The Ferragnez, y esta semana por fin está disponible el capítulo exclusivo más importante de todos: ¿qué pasó en el evento musical? ¿Y entre ellos? "Esa semana estaba bastante más nerviosa por lo que pudiera hacer él y desestabilizarme. Le pedí que estuviera ahí por mí, sin hacer nada para alterarme. Quería verlo feliz y orgulloso de mí, que me animara, como creo que he hecho en tantas ocasiones por él. Me dijo que lo haría, sin embargo, no fue así", adelantaba la italiana.

Nos colamos en los bastidores (¡nunca mejor dicho!) para descubrir qué fue lo que realmente ocurrió en aquel momento tan decisivo para la carrera de la influencer italiana que marcó, para siempre, un punto de inflexión en su relación. Recordemos que por aquel entonces, dejaron de compatir contenido en conjunto, un gesto que no pasó desapercibido en el mundo de las redes sociales. Desató los rumores de un posible divorcio, entre otras razones porque el padre de sus dos hijos besó apasionadamente al artista Rosa Chemical en pleno concierto en directo, dejando a los allí presentes con la gran duda: ¿estaba planeado? ¿fue improvisado? Ahora por fin lo sabemos, y Chiara también.

Unos días antes de que tuviera lugar el acto musical, Rosa Chemical estuvo en el podcast de Fedez junto a su equipo, y allí, entre broma y broma, dejaron entre ver que interactuarían durante su interpretación sin avisar a los organizadores del espectáculo, ni a Chiara. Este momento la desestabilizó, el programo tuvo que estar unos minutos en publicidad para que la pareja pudiera hablar, pero no lo hicieron, ya que la empresaría debía salir al escenario para seguir presentando la gala. "Que haga lo que quiera como artista, y siempre respetaré su libertad. Como compañero de vida, quería su apoyo. Me duele que la persona que debía tranquilizarme, me preocupó más. Es algo que lamentas y se te queda grabado. No creo que entendiera del todo cuánto me dolió. Lo impactante que fue para mí. Y al saber que lo planearon un poco, que lo hablaron antes, me dolió el doble".

Esta noticia dio la vuelta al planeta: ¿qué había sucedido entre uno de los matrimonios más mediáticos del siglo? La reina de las redes sociales se sincera a lo largo del episodio, confesando que no todo lo que se ve a través de una pantalla de móvil, es un camino de rosas. "Me dolió aún más de lo que podría haber imaginado. Estaba destruida emocionalmente, triste, decepcionada... Pensé que si esas emociones me dominaran delante de 12 millones de espectadores, o si desaparecía un momento, no me lo perdonaría, porque tenía que ser profesional. Es el trabajo que he hecho durante muchos meses, y el de muchas personas. No quería enfardarme conmigo, no me lo merecía, Fue difícil volver a ese escenario con una sonrisa y no temblar. Estoy orgullosa de haberme esforzado" se sincera la milanesa.

"Todos esos días, desde antes de la primera noche de inauguración del festival, incluso después de la final, sentí mucho amor a mi alrededor. Saber que todo el mundo me apoyaba menos él, me resultó difícil. Él debía calmarme y tranquilizarme, porque es lo que quieres de una pareja, que te haga sentir bien y te ayude. Cuando vino a bastidores y vio lo impactada que estaba, se dio cuenta de que estaba enfadada. Y aun así, no pudo estar a mi lado. Fue el único que no vino al camerino. Es lo único que eché de menos. Me lo imaginaba de otra forma".

"Hay tantas cosas que podría haber hecho para arreglar las cosas, pero tiene que salir de él. Le dije de todas las maneras posibles qué tipo de ayuda necesitaba, que no quería apoyo público, sino apoyo emocional. Y no se trata absolutamente del beso, que quede claro. Ni por besar a un hombre. Que bese a quien quiera, ya lo ha hecho. Sino el hecho de que le pedí que estuviera allí como espectador, por una vez, y no como artista".

Un mes después de Sanremo...

El episodio sigue sus pasos hasta un mes después de lo ocurrido. Y en su casa de Milán, les vemos como mantienen una conversión de lo más íntima y emotivo. "Quiero apoyarte y estar a tu lado. Eres mi familia. Ha sido un periodo muy duro, muy difícil. Siempre intento ser fuerte para todos, es mi carácter y quiero serlo. Disfruto siendo un pilar de nuestra familia, pero a veces me siento frágil. Realmente me sentí traicionada al confiar en ti en esto, porque sabías cuánto me importaba" explica a su marido entre lágrimas. Continúa sincerándose: "Estoy ahí para ti cuando lo necesitas, incluso si yo estoy mal, y aunque fueras la causa de mi dolor. En el futuro, simplemente quiero que si te necesito, puedes estar ahí, eso es todo. Yo conecto contigo cuando eres frágil, humano".

El rapero, por aquel entonces, estaba ausente de las redes sociales afectado por la situación que provocaron sus acciones: "Lo que me preocupa es el daño que te he hecho de todos modos. Uno de los momentos más altos de tu carrrera, unas de las experiencias más intensas de tu carrera, te la arruiné, y es innegable y no tiene sentido ocultarlo. Sanremo fue una desviación fea de nuestra relación de parejas. No quiero que seas el pilar, somos una familia, y una familia se sostiene porque es una mesa que necesita cuatro patas para manterse de pie". ¿Volverá Chiara a formarte parte de la historia del Festival de musica italiano?