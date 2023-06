Chiara Ferragni se sincera: 'Solo veía a los hombres capacitados para dirigir mi empresa, ahora llevo yo las riendas'

Europa, Estados Unidos, Asia... El rostro italiano de Chiara Ferragni es uno de los más conocidos -e influyentes- de la historia reciente, al igual que cada uno de los movimientos que da. Desde hace años ha colaborado con las marcas de moda y belleza más exclusivas de la industria, ¡incluso Dior confeccionó sus varios trajes de novia! Ha acudido a la mediática Gala Met, presentado el Festival de San Remo enfundada en lookazos y también protagonizado una serie junto a su marido, el artista Fedez, y sus dos hijos pequeños, Leone y Vittoria. Y en unos de los capítulos ha confesado por qué hoy es una de las empresarias más cotizadas.

Hace tan solo unos días que la segunda temporada de The Ferragnez está disponible en la plataforma de Prime Video, y a lo largo de los nuevos siete episodios, la reina de la redes sociales abre las puertas de su casa e intimidad a los espectadores. Entre los momentos más interesantes que hemos visto, destaca una confesión sobre el negocio con el que ha construido un imperio millonario en menos de una década.

Según explica, no siempre ha sido un camino de rosas como puede verse desde fuera, ha tenido que tomar decisiones importantes que han cambiado el rumbo, ¡y con muy buenos resultados! "La gente no entiende del todo en qué consiste mi trabajo. La mayoría solo ve una parte de mi vida, la más divertida. No ve la parte de los negocios con reuniones, juntas directivas...". Y continúa diciendo: "Me arriesgué. Nunca he tenido funciones directivas en mis empresas. Como son mías, tenía que hacerlo mejor que mis predecesores y obtener resultados tangibles".

¿Cómo ha conseguido alcanzar la fama?

"Creo que mi éxito es una mezcla de cosas: estar allí en el momento justo, creer mucho en ello y confiar en mi instinto", confiesa a raíz de haber alcanzado el pódium. "Recuerdo que en abril de 2017, cuando Fabio acababa de empezar, miramos el estado de las cuentas del año anterior y muchas cosas no cuadraban. Me sentía un poco explotada. Viajaba mucho por trabajo y al final ganaba muy poco. No me sentía libre para decidir por mí misma, me sentía como un peón en manos de otra persona". Y continúa explicando: "La facturación era buena, pero el 99% eran costes. Todo cambió entre septiembre y octubre de 2017, cuando estaba embarazada y dije 'esto no va bien. Hay que cambiarlo'. Y decidí llevar la empresa yo".

Una decisión que ha cambiado no solo la dirección de su empresa, también su día a día en la oficina. "Si pienso en lo diferente que era mi vida personal y profesional hace cinco años, me parece increíble. Ya tenía éxito, pero me di cuenta de que las empresas se dirigían con una visión muy distinta a la mía. Pero en ese momento, me daba miedo asumir un papel directivo como el que asumí después. No me sentía preparada. Siempre he dejado a otros, casi todos hombres, para esos papeles, porque me parecían los más adecuados. Recuerdo que hace cinco años, no sé cómo, me desperté un día y comprendí que era la presidente de mis empresas. Tomo las decisiones administrativas importantes. Años después estoy muy contenta de ver los resultados". La de Cremona comenzó su andadura allá por 2009 con el blog The Blonde Salad, y desde entonces se ha consolidado como uno de los grandes ejemplos a seguir para las emprendedoras, ¡bravo!