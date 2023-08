La verdad tras la mediática polémica de Chiara Ferragni y Fedez: 'Me dolió más de lo que imaginaba'

Seguramente recordarás aquellas semanas de invierno en las que se comentaba una posible crisis entre Chiara Ferragni y Fedez tras protagonizar el famoso Festival italiano de música Sanremo. Un momento crucial, tanto en lo personal como en lo personal, que vivimos en primera línea a través de las redes sociales, con ausencias, gestos y mensajes que los fans de la reina de las influencers lanzaba a través de su perfil desatando los rumores: ¿estaba soltera? Una incógnita que tiempo después se despejó tras la más sincera confesión del artista. Pero, ¿qué sucedió realmente? Ahora lo sabemos.

Mientras Chiara brillaba co-presentando el evento musical más esperado del país de la pasta enfundada en trajes de Alta Costura confeccionados especialmente para ella, también estaba atravesando un momento complicado con el padre de sus dos hijos. Así lo hemos podido saber tras ver el tráiler de la próxima entrega del documental The Ferragnez que llegará a Prime Video el próximo 14 de septiembre. Después de aquellos días, todo cambió en casa. "Es una de las historias más difíciles de contar del último año", nos adelanta bajo la publicación.

La distancia entre la pareja se vio reflejada en el tipo de publicaciones que compartía la empresaria con sus más de 29 millones de seguidores. Fedez ya no aparecía en ninguna fotografía, vídeo, mención... Ni con ella, ni con sus pequeños Leo y Vitto. Un detalle que los fans captaron al momento, reinterpretándo que incluso podrían no estar viviendo juntos en su gran y exclusivo piso de Milán.

Y por fin, podemos saber la verdad tras estas semanas que marcaron un antes y un después en su relación. "Me he sentido muy vulnerable estos meses. Todo el mundo esperaba un paso en falso", explica Chiara antes de su aparición en el Festival. Su marido sigue diciendo: "No estoy preocupado por ella, el único que puede causar desastres en este San Remo soy yo". Y así fue. "Realmente no soy un facilitador de tranquilidad", admite, "no estaba completamente lúcido". Consecuencias, cuenta, de los efectos secundarios de la medicación que toma frente al cáncer de páncreas que le detectaron en 2022.

Durante el festival, pudimos ver a Fedez interpretar canciones junto a otros artistas y el momento que se viralizó en cuestión de horas: su beso con Rosa Chemical. Una escena que dejó sin palabras a todo el mundo: ¿Fue improvisado? ¿Estaba dentro del guión? "Me dolió más de lo que podía imaginar", confiesa la influencer en su reality. Pero esta declaración también podría tener mucho que ver con lo que le pidió al amor de su vida y no encontró el apoyo que necesitaba. "Sabía cuánto me afectaba. Le pedí que estuviera ahí para mí como espectador, por una vez, y no como protagonista". Importante razón por la que parece que comenzó el tambaleo de la relación.

