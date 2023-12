Chiara Ferragni revela qué hará tras la polémica con la que termina el 2023

Ha sido un fin de semana complicado para Chiara Ferragni, que desde el pasado viernes acapara titulares tras hacerse pública la noticia de que la ley le exige pagar un millón de euros como multa tras ser acusada de vender un producto con falsos fines benéficos. Se trata de la colaboración que la conocida influencer lanzó a finales del pasado año junto a la marca de dulces Balocco. Crearon un pandoro -postre típico navideño- con glaseado rosa inspirado en la italiana y cuyos beneficios recaudados con la venta, supuestamente, irían destinados a financiar material terapéutico para niños del Hospital Regina Margherita de Turín. Una donación polémica que la Autoridad Garante de la Competencia y el Mercado (AGCOM) ha calificado como fraudulenta.

¿El motivo? La donación al centro fue de 50.000 euros, pero ya había sido realizada meses antes de la venta del pandoro por la marca de dulces. Las empresas vinculadas a Chiara Ferragni que participaron en esta colaboración (Fenice y Tbs Crew), sin embargo, lograron recaudar después un millón de euros con las ventas del producto. Denuncian además que este tenía un precio de nueve euros frente a los poco menos de cuatro que habitualmente tiene la versión clásica de este postre en el mercado. Una situación que las autoridades han calificado como "práctica desleal" por hacer creer a los consumidores que "contribuían a la donación que, de hecho, ya había hecho Balocco", como explican en un comunicado.

Al conocer la sanción de un millón de euros que le imponen a Chiara, esta no tardó en pronunciarse al respecto a través de sus redes sociales, asegurando que la consideraba injusta y que la recurrirá en los tribunales. Unas escuetas declaraciones que ampliaba hace unas horas, revelando lo que finalmente hará al respecto.

"Siempre he estado convencida de que los más afortunados tienen la responsabilidad moral de hacer el bien", comenzaba diciendo la influencer en un vídeo. "Estos son los valores que siempre nos han impulsado a mí y a mi familia. Es lo que enseñamos a nuestros hijos. También les enseñamos que se puede cometer errores, y que cuando ocurre hay que admitirlo y, si es posible, enmendar el error y atesorarlo. Y eso es lo que quiero hacer ahora. Pedir disculpas y dar concreción a mi gesto: donaré un millón de euros al Hospital Regina Margherita para apoyar el cuidado de los niños", aseguraba.

También ha calificado el incidente como un error de comunicación. "Un error que tendré en cuenta en el futuro, separando completamente las actividades caritativas que siempre he hecho y seguiré haciendo, de las comerciales. Porque aunque la finalidad sea buena, si no se ha controlado lo suficiente la comunicación, puede dar lugar a malentendidos".

La respuesta de sus seguidores

La empresaria ha explicado que aunque admite parte de culpa, va a impugnar la medida porque la considera desproporcionada. Sin embargo, parece que sus explicaciones no han bastando a un buen número de sus seguidores, que rápidamente han convertido la publicación de Chiara en un debate dividido entre quienes la apoyan y aquellos que exigen más detalles de lo sucedido. "Una empresa como la tuya no puede cometer estos "errores"", "si no te hubieran atrapado te habrías embolsado ese dinero" o "estoy profundamente decepcionada contigo", son solo algunas de las duras palabras que le han dedicado.