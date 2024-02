Jennifer Lopez deslumbra con un vestido-corsé y falda transparente de la mano de Ben Affleck

Después de triunfar en la Semana de la Alta Costura de París enfundada en estilismos de impacto que nos han dejado más de un titular de moda, Jennifer Lopez vuelve a acaparar toda la atención en una de las fechas más importantes de este 2024 para ella. La ciudad de Los Ángeles ha acogido la premier de su nueva película, This Is Me...Now: A Love Story, en la que el amor se convierte en la trama principal, al igual que su esperadísimo posado en el estreno junto a su marido, Ben Affleck, que ha tenido lugar hace unas horas.

No hay evento en el que no acuda de la mano del actor de Hollywood, junto al que forma uno de los matrimonios más mediáticos del siglo por la historia (digna del guión de una producción) que llevan tras sus espaldas. El Dolby Theatre ha sido el escenario seleccionado esta vez para deslumbrar, no solo demostrando la complicidad que tienen y con la que nos dejan imágenes memorables, también con la impecable y carísima elección de vestuario que nos ha enamorado. Como gran experta en moda, la artista ha triunfado estrenando este impresionante look de invitada que le sienta como anillo al dedo. Pero atención, porque no resulta ser una novedad para esta temporada, lo vimos subirse a la pasarela varios años atrás. ¿Cuándo? ¡Sigue leyendo para descubrirlo!

Para esta premier, con la que suma otro éxito más a su larga y consolidada carrera como actriz en la gran pantalla, luce un sensual diseño compuesto por un cuerpo encorsetado de terciopelo con pronunciado escote en pico. Lo ha combinado con largas mangas independientes a juego, fino cinturón a tono y una delicada falda semitransparente con pequeños apliques de cristales que forman los símbolos del zodiaco en el bajo. ¿Quién es el artista de esta obra de arte? Ni más ni menos que el diseñador libanés Zuhair Murad, uno de los más solicitados entre las novias de la jet set que buscan feminidad, elegancia y el glamour a partes iguales.

La primera vez que vimos este diseño salir del taller de Alta Costura fue en el desfile de la colección Otoño/Invierno 2022, y por aquel entonces nadie habría imaginado que hoy acabaría en manos de uno de los personajes más influyentes de la industria. Pero, ¿qué quiere decir Jennifer Lopez al haber seleccionado esta propuesta tan ideal y no otra nueva? Simplemente sorprender, es decir, que su look no fuera nada predecible, ni para sus fans ni para los medios de comunicación. El secreto que comparte con otras prescriptoras reside en no decantarse siempre por los últimos lanzamientos, sino por piezas especiales cargadas de magia que se confeccionaron tiempo atrás, y este es un muy buen ejemplo de ello.

En términos de belleza, con la ayuda de sus estilistas y hadas madrinas de confianza ha optado por lucir una melena cardada con mucho volumen y un llamativo maquillaje, digno de objeto de análisis. Desde el doble eyeliner con sombras de purpurina metalizadas que combinan fenomenal con su traje de noche, a los labios brillantes e hidratados, una de las tendencias estrella del momento. ¡Esta guapísima!