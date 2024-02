Jennifer Lopez cuela un guiño español en su último conjunto con una espectacular falda flamenca

Febrero promete ser un mes intenso para Jennifer Lopez, quien regresa a la música por todo lo alto con el lanzamiento de This is me... now, su nuevo y esperadísimo disco que llega tras más de una década sin lanzar un álbum completo. Saldrá a la luz el 16 de febrero junto a un especial en Prime Video y estos días la cantante está aprovechando para promocionar su trabajo en Estados Unidos. Hace unas horas acudía al plató de Saturday Night Live en Nueva York, donde ha estado grabando el programa que se emitirá este sábado y en el que ha ejercido de invitada musical. Una ocasión para la que ha escogido un inusual look de invitada con un mix and match muy especial.

La artista apostaba por una fusión de prendas de inspiración working con un ligero guiño español al combinar una americana gris oversize de maxihombreras con una blusa azul satinada de cuello chimenea. Dos colores diferentes con los que acompañaba la pieza estrella de su conjunto: una falda larga de tiro alto en color amarillo con un bajo de volantes de aires flamencos.

Se trataba de un diseño de corte sirena ajustado al cuerpo que contaba con un volumen triuangular a partir de las rodillas, culminando en un bajo de volantes plisados. Una pieza muy similar a las que hemos visto en los últimos desfiles andaluces, como la reciente edición de We Love Flamenco o SIMOF. Sin embargo, no es español el origen de esta falda, pues quien la firma es una de las casas de moda de lujo italianas más importantes.

El look de la del Bronx es una de las propuestas que Valentino presentaba hace tan solo unos días sobre la pasarela de la Alta Costura de París. Forma parte de su colección Primavera/Verano 2024, a la que Pierpaolo Piccioli ha bautizado como Le Salon y que se caracteriza por una llamativa mezcla de colores complementarios, prendas artesanales y texturas variadas. JLo optó por inspirarse completamente en la combinación original, cambiando algunos detalles como los zapatos -los suyos, unos salones de tacón en punta- o el maxicinturón metalizado que también incorporó.