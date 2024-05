Todas las preguntas que nos surgen en la crisis de Jennifer Lopez y Ben Affleck

Los que somos fans incondicionales de Jennifer Lopez y Ben Affleck llevamos días en shock. Y es que no podemos creernos lo que (algunos) dicen que se producirá más pronto que tarde: el fin de su matrimonio. Después de que sus caminos volvieran a cruzarse 20 años después, de emocionarnos con su boda de ensueño y verles protagonizando las imágenes más bonitas y románticas, parece que su relación pende de un hilo. Así lo afirman fuentes cercanas a la pareja y así lo han demostrado ellos con las decisiones que han tomado últimamente, sin embargo, hay ciertos detalles que nos hacen pensar lo contrario. Y es por eso que, en plena crisis de 'Bennifer', nos surgen todas estas dudas.

¿Por qué están actuando así?

Es cierto que no es la primera vez que se habla de crisis en su matrimonio pero, en anteriores ocasiones, Jennifer y Ben siempre zanjaban los rumores reapareciendo en público dándose besos, paseando agarrados de la mano, compartiendo fotos en las redes sociales... Algo que ahora no está sucediendo. En su lugar, se han dejado ver juntos en momentos puntuales con sus hijos, como la función escolar de Seraphine, la hija de 15 años de la estrella de Batman y su exmujer Jennifer Garner, o el evento cinematográfico al que acudieron en Brentwood, donde los fotógrafos les captaron juntos en el coche de Affleck. Pero ni rastro de muestras de cariño. Y ese es el principal motivo por el que sus seguidores creen que las cosas no están funcionando entre ellos.

A todo esto hay que sumar que la intérprete de On the floor se encuentra en plena promoción de su nueva película, Atlas. La actriz ha dejado los problemas a un lado y se ha mostrado de lo más sonriente y feliz, encantada de ser el centro de todos los flashes y recibiendo el apoyo de muchos fans que han querido acompañarla en este delicado momento personal. ¿Será verdad eso de que la procesión va por dentro?

¿Por qué Ben se quita y se pone el anillo?

También está siendo muy comentado el hecho de que parece que el actor está jugando al despiste con su alianza. Cada vez que salen fotos nuevas de él, resulta curioso ver que unos días la lleva y otros no. ¿A qué se debe? ¿Por qué lo hace? Por su parte, la intérprete de Estafadoras de Wall Street sigue luciendo su anillo de boda, tal y como hemos podido ver en los actos a los que ha acudido estos días para promocionar su nueva película. Jennifer no deja nada al azar y cuida al milímetro sus apariciones públicas, por lo que el hecho de que lo siga llevando podría indicar que no está todo perdido en su matrimonio.

¿Por qué él se ha mudado y ella está buscando casa?

Los rumores de crisis han surgido ahora, sin embargo, es importante saber que el director de cine lleva semanas durmiendo en otra casa. Según fuentes cercanas, Ben decidió mudarse a una mansión en el barrio de Brentwood, en Los Ángeles, antes de que la noticia saltara a los medios. Y no hay duda de que se trata de un movimiento muy significativo que podría evidenciar que algo está pasando.

JLO también ha sido fotografiada visitando algunas casas y, aunque en un primer momento se pensaba que era para abandonar su hogar familiar, finalmente se ha confirmado que se ha interesado por varias propiedades a modo de inversión y quería verlas en primera persona.

¿Por qué ha ido a visitarle Jennifer Garner?

Aunque se separaron en el año 2015, la protagonista de Alias siempre ha demostrado ser uno de sus principales apoyos, especialmente en sus momentos más bajos. Por eso, después de todo lo ocurrido, no es de extrañar que hace unos días Garner fuera fotografiada llegando a la nueva casa de su exmarido en Brentwood y aparcando el coche en la entrada. Dicen que fue sola, sin sus hijos, para que pudieran charlar tranquilamente.

Algunos medios van un paso más allá y han publicado que Jennifer Garner está bastante preocupada por el padre de sus hijos. "Ella quiere ayudarle a salvar su matrimonio (...) Es una de las pocas mujeres que puede comunicarse con Ben y evitar que vuelva al abismo de su adicción", ha dicho una fuente cercana al periódico Daily Mail. "Quiere asegurarse de que no vuelva a suceder".

¿Podrían salir fortalecidos de esta crisis?

En medio de toda esta crisis, también hay una pequeña luz de esperanza. JLO y Ben han repetido en infinidad de ocasiones que son la prueba de que el amor verdadero existe y que puede derribar cualquier barrera. "Esta historia de amor es mucho más difícil de encontrar que el príncipe azul", decía el director de cine en el documental de su mujer, que precisamente se llama La mayor historia de amor jamás contada. "Quiero que la gente sepa que el amor existe", insitía la diva del Bronx, que no podía evitar las lágrimas al hablar de su reencuentro con Ben.

La historia de 'Bennifer' es verdaderamente digna de una película y, mientras que algunos dicen que ya no hay marcha atrás, los románticos empedernidos seguimos apostando por ellos y queremos que tengan el final de cuento de hadas con el que siempre soñaron.