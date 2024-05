Los últimos pasos de Jennifer Lopez que han desatado los rumores de crisis con Ben Affleck

¿El matrimonio de Jennifer Lopez y Ben Affleck está pasando un mal momento? Eso es lo que muchos se preguntan después de ver lo que ha estado sucediendo en las últimas semanas. Medios estadounidenses, británicos... y, sobre todo, muchos fans, se han fijado en sus últimos movimientos y se han dado cuenta de que hace siete semanas que no vemos juntos en público a la diva de la música, de 54 años, y el actor y director de cine, de 51.

30 de marzo: su última aparición

Podría tratarse de que están teniendo agendas muy apretadas y no han podido coincidir, pero no deja de llamar la atención que Ben no haya acompañado a su mujer en algunos momentos importantes que han tenido lugar estos días. Empecemos por el principio: la última vez que les vimos juntos fue el 30 de marzo. La pareja recorrió Nueva York en busca de un nuevo hogar y provocó un enorme revuelo. En ese momento las imágenes fueron muy comentadas, principalmente porque el actor estaba muy serio e incluso se mostró bastante incómodo por la presencia de los fotógrafos, haciendo algunos gestos.

22 de abril: una aparición inusual

La intérprete de Can't get enough protagonizó esta foto tan poco habitual en ella: con la cara lavada y el pelo mojado, además de un estilismo que no tiene nada que ver con los lookazos a los que nos tiene acostumbrados. Sin su eterna sonrisa y 'escondida' tras unas gafas de sol negras XXL, la cantante se convirtió en noticia porque siempre suele llevar maquillajes perfectos y peinados impecables, pero en esta ocasión fue todo lo contrario. Muchos de sus fans aseguraron que la veían triste y comentaron que era raro que se dejara ver así en público.

4 de mayo: el estreno de 'Atlas'

Sin duda, una de las fechas más especiales del calendario de 2024 para Jennifer Lopez. La actriz presentó su nueva y esperada película, Atlas, en un acto que se celebró en el Hotel Four Seasons Downtown, en Nueva York. Lo hizo junto a sus compañeros de reparto, Sterling K. Brown y Simu Liu, además del director de la cinta, Brad Peyton, pero ni rastro de Ben. En sus últimos grandes estrenos, Jennifer siempre había contado con el apoyo de su marido, como cuando el pasado mes de febrero estrenó su documental autobiográfico This Is Me... Now: Una historia de amor y derrocharon complicidad y romanticismo en la alfombra roja.

6 de mayo: la MET Gala

Un año más, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York reunió a las estrellas más importantes que causaron sensación con sus looks. Jennifer fue de las más impactantes y se convirtió en el centro de todas las miradas con su vestidazo de transparencias hecho a medida por la firma Schiaparelli. Estaba realmente espectacular y se convirtió en una de las grandes favoritas de la noche, sin embargo, no pasó desapercibido el hecho de que acudió sola.

A diferencia de otras parejas, JLO no contó en esta ocasión con la compañía de su marido ni en la gala ni en la fiesta posterior que organizó Anna Wintour. Sobre su comentada ausencia en el MET, un representante del actor aseguró que no pudo asistir porque se encontraba en Los Ángeles en pleno rodaje de su nueva película, The Accountant 2.

9 de mayo: su escapada a París

Días después, la actriz hizo las maletas y puso rumbo a Francia junto a Emme, de 16 años, para disfrutar de un viaje inolvidable. Recorrieron París con parada en el Museo del Louvre y almorzaron en 'Loulou', uno de los restaurantes de moda de París que se encuentra en el Museo de las Artes Decorativas, cuya especialidad es la comida italiana. Como siempre, la diva de la música revolucionó la capital francesa y ella se mostró de lo más feliz y cariñosa con Emme.

11 de mayo: el día en familia de Ben Affleck

Mientras tanto, el protagonista de Batman fue fotografiado disfrutando de un día familiar junto a sus hijos y su exmujer, la también actriz Jennifer Garner. Ben no quiso perderse el partido de baloncesto de su hijo pequeño, Samuel, que llevaba la equipación de Los Lakers Junior. A pesar de que se separaron en 2015, los actores mantienen una excelente relación y se ven a menudo por las diferentes actividades y celebraciones de sus hijos.

14 de mayo: JLO busca nueva casa

Por si todo esto fuera poco, durante esta semana la intérprete de Estafadoras de Wall Street ha hecho un movimiento que ha hecho saltar todas las alarmas. Según varios medios norteamericanos, Jennifer está buscando nuevo hogar en Beverly Hills y es algo que resulta un tanto extraño, ya que el año pasado se compraron una espectacular mansión por casi 55 millones de euros en esa misma zona. Con un look cómodo de color blanco y gafas de sol, estuvo visitando varias casa y se la pudo ver bastante seria y muy pendiente de su teléfono móvil.