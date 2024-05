El vestido semitransparente de Jennifer Lopez con el que ha conquistado la alfombra de la MET Gala 2024

Ser anfitriona de la MET Gala es uno los papeles más importantes que Jennifer Lopez ha tenido esta temporada cargada de éxitos profesionales y personales, ¡y su look no ha quedado atrás! Tras derrochar elegancia las pasadas ediciones con vestidazos aptos para quienes no tienen miedo a salir de su zona de confort, esta vez nos ha enamorado acertando con una propuesta bañada de glamour que encaja a la perfección con la temática de la cita, The Garden of Time, inspirada en el cuento de J.G.Ballard del mismo título (1962).

No hay cita de renombre en la que no confíe en el poder de los brillos y las joyas, ¡y esta no iba a ser para menos! La que se ha vestido varias veces de novia, tanto en la ficción como en la vida real, he llegado a las escalinatas del Museo Metropolitano de Nueva York con un espectacular traje sin tirantes y pronunciado escote que moldea sus curvas, ¡está confeccionado especialmente para ella! Así lo ha confirmado durante una entrevista frente a la decenas de fotógrafos que capturan cada uno de sus movimientos, pero lo que más ha sorprendido ha sido la elección de continuar con una de las tendencias que popularizó sobre la alfombra roja décadas atrás, el conocido naked dress que adoran las celebridades y top models internacionales.

Ser todo un icono de la industria le ha abierto las puertas a lucir piezas únicas, y a pesar de acudir a los Oscar de la moda en solitario sin la compañía de su marido, el actor Ben Affleck, su presencia no ha pasado desapercibida por su espectacular posado. El modista Daniel Roseberry, director creativo de la histórica casa de Alta Costura Schiaparelli, ha sido el artífice de esta obra de arte tan especial que se funde a la perfección con su piel. Con un tejido semitransparente que deja a la vista el cuerpo de la artista del Bronx, está creado a partir de un corsé con diminutas cuentas de cristal brillantes que dibujan un precioso estampado floral a lo largo del atuendo que culmina con una maravillosa cola que ha atrapado nuestras miradas.

Así de sonriente se ha dejado ver por la escalinata en la que ha posando como una auténtica experta subida al tipo de zapatos de tacón que le acompañan desde hace años, ¡las plataformas! Siguiendo con la línea del vestuario tan especial con el que se ha posicionado como una de las invitadas más alucinantes, ha combinado su vestidazo con unos altísimos tacones en el mismo tono, con abertura en la puntera y anudados al tobillo con los que ha demostrado su gran manejo sobre las alturas, ¡incluso con tantos fotógrafos apuntándote! Además, nos ha llamado la atención el impresionante collar de diamantes y la acertada idea de recoger su larguísima melena en un moño muy alto y desenfadado con el que ha conseguido ese aire sensual que tan bien le sienta.