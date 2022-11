El famoso 'naked dress' que Kate Moss llevó en los noventa, ¡vuelve a su armario!

Nadie podría imaginar que por un simple error de vestuario y un inesperado flash de un paparazzi, Kate Moss haría historia. Un momentazo FASHION que dio la vuelta al mundo allá por 1993 con el que instauró una nueva fiebre por los vestidos delicados, más bien, aquellos confeccionados a partir de tejidos semitransparentes como el que llevó. Aunque podamos pensar que esta tendencia se ha popularizado sobre las escaleras de la Gala MET a lo largo de las últimas ediciones, la top model fue su verdadera impulsora. Esta semana ha vuelto a recuperar dicho título enfundada en una versión de lo más glamurosa.

Existen apuestas sobre el vestuario que estrenará en los próximos eventos ya que su listón de estilo siempre está por las nubes, pero para nada esperábamos que optase por un look tan anecdótico para asistir a una exclusiva fiesta en Londres en el restaurante Annabel's. Una divertida cita para celebrar el 40º aniversario de Coke Diet, marca de la que es directora creativa, y en la que coincidió con la princesa Olympia de Grecia, la modelo Ella Richards y la influencer Camille Cachierre.

La madre de Lila Grace Moss, ha estrenado un maravilloso diseño largo que roza el suelo, convertida en una auténtica diosa de la moda. Una llamativa propuesta creada a partir de un textil semitransparente en tono oscuro con cientos de diminutos apliques brillantes bordados a mano que conforman un original estampado geométrico. No solo destaca el famoso efecto naked dress que ella lleva con tanto estilo presumiendo de su esbelta y cuidada figura, también el vertiginoso escote cascada que deja a la vista parte de su torso desnudo. Dejando el protagonismo a dicha pieza, como complementos simplemente ha añadido un par de largas cadenitas finas, pendientes colgantes de silueta ovalada con diamantes, reloj a conjunto y un par de tacones de charol con plataforma XL, clutch de malla plateada y una elegante capa negra.

¿Cuándo marcó historia?

Nos tenemos que remontar a principios de los noventa, como mencionábamos al comienzo, concretamente al septiembre de 1993, cuando la por entonces veinteañera se encontraba en pleno auge de su carrera como modelo sobre las pasarelas de moda. Acudió al concurso Look of the Year en el Hotel Hilton de Londres enfundada en un original slip dress plateado de tirantes, sin sujetador, con unas braguitas negras, un par de chanclas a sus pies y la cara totalmente lavada, sin rastro de maquillaje. En este preciso momento, cuando el fotógrafo quiso retratar su llegada al evento con la cámara, ¡ella no sabía que su vestido parecería transparente con el juego del flash! Así lo confesó tiempo después en una entrevista cuando vio las imágenes. Por el armario de Kate Moss no pasa el tiempo, dos décadas después ¡ha vuelto a elegirlo!