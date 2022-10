Kate Moss se inspira en su 30 cumpleaños y trae de vuelta la tendencia más noventera

Kate Moss se ha convertido (otra vez) en la reina de las campañas de moda. Si hace unas semanas, en Fashion te contábamos que la top se unía a su hija, la también modelo Lila Moss, y se convertían en la nueva imagen de la colección de Tommy Hilfiger, ahora la británica se pasa al maquillaje gracias a Charlotte Tilbury. ¿Lo mejor? Que Kate Moss se ha inspirado en el look que lució en la celebración de su 30 cumpleaños, para recordarnos lo bien que quedaba combinar el maquillaje con el resto del estilismo. Porque, aunque esta tencia estuvo en lo más alto en la época de los 90, ahora vuelve con fuerza gracias a ella. Una campaña basada en las fiestas de la mítica discoteca neoyorquina, Studio 54, que también parece adelantarnos cómo deberemos lucir en los próximos eventos de noche. Ya sabes, si tienes dudas, tan solo tienes que mirar a Kate Moss y apostar por el 'brilli-brilli'.

Pero la top y empresaria británica no está sola en esta impresionante campaña porque la actriz Lily James y la súper modelo Jourdan Dunn, también han sido las elegidas por Charlotte Tilbury para mostrarnos lo mejor del maquillaje. Las dos, han combinado sus sombras brillantes con sus vestidos, y no nos puede gustar más el resultado. Kate Moss lo ha apostado todo al plateado, luciendo un vestido de tirantes con lentejuejas de este color y una sombra glitter con la que resalta su mirada. Por su parte, Lily James, se ha decantado por un tono rosado casi marrón, que combinaba a la perfección con su look de color beige.

Esta vuelta a la tendencia de combinar maquillaje con el resto del estilismo, se une a la larga lista de beauty trends que han ido (re) apareciendo gracias a las celebrities o a que se han hecho virales en las redes sociales. ¿Un ejemplo de ello? Los frosted eye, o lo que es lo mismo, las sombras de ojos de efecto hielo que tanto ha popularizado Hailey Bieber. Ahora, cada vez que tengas un evento, además de preocuparte por el estilismo, tendrás que decidir si quieres combinar con él tu maquillaje o si prefieres apostar por otra de las infinitas tendencias vistas en tiktok.