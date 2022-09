Dos vestidos, dos estilos: Kate Moss apuesta por las dos tendencias del momento para acertar de día o de noche

Kate Moss está cumpliendo con las expectativas que se habían puesto sobre ella y sobre el lanzamiento de Cosmoss, su marca de bienestar. Porque cuando la modelo inglesa afirmó que se unía a la larga lista de celebrities que tienen su marca propia en el mundo del cuidado personal, el mundo puso el listón muy alto. Sin embargo, no hay nada que se le resista a la top de los 90. Y si ya hace un par de semanas la veíamos en su perfil de redes sociales completamente desnuda para comunicar que Cosmoss era una realidad, ahora la hemos visto con el vestido boho más bonito. Una apuesta que confirma el éxito de los diseños monocolor. Así, durante el día, Kate Moss acudía al centro comercial Harrods, en Londres, para presentar su marca con un vestido rosa, largo, de mangas amplias y escote en V, con el que combinaba un bolso de Jimmy Choo negro y un colgante con un cristal de lo más bohemio.

Un vestido romántico para la noche

El cabello lo ha dejado suelto y peinado hacia atrás con unas ondas muy favorecedoras. Un beauty look por el que Kate Moss suele apostar bastante, ya que la hemos visto en varias ocasiones con el mismo peinado. Pero como no podía ser menos, despues de presentar Cosmoss a la prensa y a sus invitados, tocaba celebrarlo por la noche. Por eso, la modelo no ha dudado en acudir junto a su pareja, el conde Nikolai Von Bismarck, al restaurante The Twenty Two en Londres. Para esta ocasión, Kate Moss se ha cambiado de vestido y ha lucido otro, si cabe aún, más bonito. Un look de aire romántico formado por un vestido negro con flores estampadas y semi transparente, que tenía como adorno un delicado tul en el cuello y en las mangas.

El perfecto estilismo, lo ha completado con un clutch con borlas y con unas sandalias de tiras negras que combinaban con su color de uñas. Y, como es lógico, Kate Moss ha cambiado su maquillaje para este evento de noche y se ha decantado por resaltar sus ojos a con una sombra negra brillante y un color de labios rosado. Algo sencillo pero que le quedaba genial con todo su estilismo. Y, como ves, el pelo se lo ha vuelto a dejar suelto con las mismas ondas. Porque, si algo te queda bien, ¿para qué cambiarlo?

-Kate Moss lanza su propia firma de belleza y bienestar