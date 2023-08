Ben Affleck sí que estuvo en el cumpleaños de Jennifer Lopez (y estas fotos lo demuestran)

El pasado 24 de julio, Jennifer Lopez celebró su 54º cumpleaños con una gran fiesta al aire libre en la que estuvo acompañada de algunos familiares y sus amigos más cercanos. La actriz y cantante publicó algunas fotos en sus redes sociales, sin embargo, sus fans se dieron cuenta de que en ninguna aparecía su marido, Ben Affleck. Muchos de ellos se preguntaron por qué no había estado con ella en su gran día y llegaron incluso a plantear si era porque estaban atravesando una crisis. Sin embargo, nada que ver.

La propia Jennifer se ha encargado de demostrar no solo que su marido sí que estuvo en su fiesta de cumpleaños sino que, además, fue el que la organizó. La protagonista de Estafadoras de Wall Street ha utilizado uno de sus boletines informativos "On The JLo" para contar más detalles y mostrar estas imágenes en las que se la ve feliz y muy sonriente abrazada a Ben.

"Gracias a todos por vuestro amor en mi cumpleaños. Aquí os dejo un pequeño vistazo de mi fiesta. Ben la organizó en nuestra nueva casa con nuestros familiares y amigos más cercanos. ¡Todos los niños estaban allí, fue un día precioso día lleno de sol y perfecto para una fiesta en la piscina!", asegura.

"Me sentí muy querida y estoy extremadamente agradecida de estar donde estoy hoy, en este momento de mi vida, con tantas personas hermosas y cariñosas. ¡¡Os deseo a todos el mismo amor y felicidad en vuestros cumpleaños y siempre!!", concluyó JLO en este correo que ha compartido con sus fans.

Después de muchos meses buscando cas, la pareja se decidió por esta espectacular mansión que se acaban de comprar en Beverly Hills por casi 55 millones de euros. Solo hay que ver las imágenes para darse cuenta de lo impresionante que es y, además, tiene una zona exterior inmensa con diferentes zonas de jardín, una piscina muy grande y unas vistas realmente increíbles.

En su cumpleaños, la actriz de Marry Me causó sensación con dos looks totalmente diferentes. Por un lado la vimos con un vestido plateado de lentejuelas con la espalada descubierta que era muy sugerente, pero que no le impidió subirse a la mesa para bailar mientras todos sus invitados la aplaudían.

Además, la 'cumpleañera' presumió de tipazo con un minibikini firmado por Valentino (890 euros) que combinó con un sombrero, sandalias de tacón con detalle de color verde esmeralda, una cadena gruesa de diamantes y unos pendientes dorados XXL de Misho (200 euros). Después, añadió un caftán negro transparente de Valentino (5.300 euros) con el mismo estampado que su bikini.

