¡El que tuvo retuvo! Jennifer Lopez muestra el cuerpazo de Ben Affleck a sus 50 años

Este fin de semana, Jennifer Lopez ha revolucionado el mundo virtual por dos motivos. El primero tiene que ver con su radical cambio de look: la protagonista de la serie The Mother y la película Una boda explosiva, de 53 años, ha dejado en shock a sus fans mostrando su nueva melena con flequillo. ¿Y el segundo? Está relacionado con su marido, el actor y productor Ben Affleck, al que ha felicitado por el Día del Padre de una forma muy curiosa.

"Post de agradecimiento a papá. ¡Feliz día del padre! ¡Y feliz día del padre a todos los padres increíbles! Te queremos y te apreciamos más de lo que nunca sabrás", son las bonitas palabras que la cantante le ha dedicado en su cuenta oficial. Sin embargo, la publicación de la artista se ha hecho viral no por su mensaje hacia Ben sino por la foto que ha compartido.

Se trata de una imagen muy diferente a las que suele publicar la intérprete de On the floor, pero no hay duda de que está llena de significado. Jennifer Lopez ha querido presumir de marido y ha dejado claro que... ¡el que tuvo retuvo!

A sus 50 años, el director y protagonista de Air se encuentra en uno de sus mejores momentos y solo hay que ver esta foto para demostrarlo. Ben Affleck ha tenido algunos altibajos respecto a su forma física a lo largo del tiempo, pero se ha tomado muy en serio sus rutinas de entrenamiento, su alimentación... y su esfuerzo y constancia han tenido su recompensa.

En la imagen, además de abdominales y músculos, también le vemos mostrando algunos de los tatuajes que tiene. La foto que ha compartido Jennifer es un selfie que el actor de Perdida se hizo con su teléfono móvil en lo que parece ser el espejo de un baño.

En muchas ocasiones, la cantante ha confesado lo feliz que está junto a Ben Affleck, ya que su historia de amor ha tenido el final de cuento de hadas con el que siempre soñó. La diva del Bronx habla maravillas de él como padre, asegurando que es "maravilloso" no solo con sus propios hijos sino también con los que ella tuvo con Marc Anthony, Max y Emme. Jennifer confesó que verle criar a sus hijos "me emociona": "Sinceramente, es el mejor padre que he visto en mi vida".