¿Por qué Ben Affleck habla español tan bien?

Hace algo más de un año comenzó a circular por la red un video de Ben Affleck chapurreando español. En él, el actor admitía que su palabra favorita en nuestro idioma era “sacapuntas” y que lo que más le apasionaba era la comida cubana. "Mi palabra preferida es sacapuntas, porque no es lo que parece, suena a una palabra sucia, pero no lo es. El resto de mis palabras favoritas son guarrerías que no puedo decir" confesaba Ben en aquel momento. Sin embargo, el intérprete, a quien ahora sus fans llaman Benito por su dominio del español, ha sorprendido a todos hablando perfectamente el idioma durante una entrevista en la Cadena SER con motivo de la promoción de su película Air. Pero, quizás lo que muchos no sabían es que el actor es bilingüe desde sus 13 años.

Affleck estuvo viviendo en México durante más de un año con su madre y su hermano, Casey Affleck, cuando era un niño y ambos fueron elegidos para protagonizar un programa de televisión infantil por lo que aprendió buena parte del idioma en aquel país, de ahí su particular acento. Tras su estancia allí, en el país azteca, el actor y director regresó a Estados Unidos donde continuó perfeccionando su español en la Universidad de Vermont. Una práctica, que nunca ha dejado de lado, pues ha continuado estudiando español con su hija Violet, de 17 años, nacida de su matrimonio con Jennifer Garner, y se ha rodeado de gente latina para seguir hablando el idioma. “No me importa que mi hija no sea capaz de hacer su tarea de matemáticas, pero no va a ser mejor que yo en español” bromeó el actor durante su asistencia al programa estadounidense ‘The Kelly Clarkson Show’.

Lo cierto es que Ben se ha aplicado mucho con el idioma y puede mantener una conversación en español con total fluidez tal y como demostró durante su entrevista radiofónica en la que explicó perfectamente la trama de Air, la película que dirige y que trata sobre la historia del fundador y jefe de la marca Nike y cómo lograron conseguir que Michael Jordan patrocinara sus productos en la década de 1980. "La cosa importante a entender es que esta no es la historia de Michael Jordan, y también, que Michael Jordan no aparece en la película", comienza diciendo Ben.

El clip de la entrevista se ha hecho viral en las redes y tanto ha sido así que ha logrado arrebatar el nombre de Benito al reguetonero Bad Bunny, a quien sus seguidores llamaban así, ya que su verdadero nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio. "Se dice en la calle que Ben Affleck es el nuevo Bad Bunny", bromeó un usuario de Twitter.

La estrella de Hollywood también debe divertirse hablando en español con su mujer Jennifer Lopez, aunque son muchos los que aseguran que Ben lo habla con mayor fluidez que la cantante, quien pese a tener ascendencia puertorriqueña aprendió el idioma cuando era mayor. La artista ha manifestado en muchas ocasiones que quiere educar a sus hijos tanto en inglés como en español, por lo que el hogar de Bennifer debe estar lleno de conversaciones bilingües.

Affleck comparte a Violet, Seraphina y Samuel con Jennifer Garner , mientras que López comparte a Max y Emme con su exesposo Marc Anthony, quien también habla español con fluidez.