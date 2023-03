Jennifer Lopez y Ben Affleck volverán a trabajar juntos 20 años después de ‘Gigli’

¡Que no cunda el pánico! Sabemos que los fans de 'Bennifer' están totalmente enloquecidos con la última noticia que han protagonizado, pero les aconsejamos que mantenga la calma ya que no es lo que parece... Sí, es cierto que Jennifer Lopez y Ben Affleck van a volver a trabajar juntos en una película 20 años después de que se enamoraran en Gigli, sin embargo, en esta ocasión los actores no van a compartir plano.

En las últimas horas se ha confirmado que la diva del Bronx va a formar parte de Unstoppable, la cinta que van a producir Ben Affleck y su gran amigo y socio Matt Damon. Lo harán con su productora Artists Equity, que fundaron en noviembre de 2022. El actor de Perdida, de 50 años, es el director ejecutivo de la empresa con sede en Los Ángeles, mientras que el protagonista de El mito de Bourne, de 52 años, es el director creativo.

"Siempre contratamos a los mejores actores", dijo Ben al ser preguntado por el fichaje de su mujer. En una entrevista que ha concedido a CBS Sunday Mornings junto a Matt Damon, el actor, director y productor confesó que va a ser "divertido" y que no hay mayor alegría que poder hacer algo con ella. "Va a ser genial, ir a trabajar con tu esposa, ir a trabajar con tu mejor amiga", confesó sobre Jennifer, con la que se casó en Las Vegas en julio de 2022 después de retomar su romance.

Unstoppable va a estar dirigida por Billy Goldenberg, quien ha trabajado con Affleck en otras ocasiones, como en su nueva película Air además de Argo. La cinta contará la historia de Anthony Robles, el legendario luchador que nació con una pierna y consiguió ganar un campeonato nacional en 2011 mientras competía en la Universidad Estatal de Arizona. El encargado de darle vida en la ficción será el actor y rapero estadounidense Jharrel Jerome, al que conocerás por la película Moonlight o la serie de Netflix Así nos ven.

"Si no te gusta con quién estás trabajando y si tienes dificultades o problemas en el trabajo, creo que es una de las cosas que puede terminar causar depresión, ansiedad y dolor a las personas", confesó Affleck en su entrevista en CBS Sunday Mornings sobre la idea de trabajar con su mujer. "Y al reves, si quieres a las personas con las que trabajas, probablemente tu vida sea mucho mejor, ¿sabes?", reconoció. Por el momento, nos vamos a quedar con las ganas de ver al matrimonio Affleck compartiendo escenas en una película, pero quién sabe si en un futuro se animarán y llevarán su historia de amor a la gran pantalla.