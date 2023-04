El aplaudido gesto de Ben Affleck al repartir los beneficios de su película con todo el equipo

Ben Affleck ha sorprendido a todos con el gesto que ha tenido con el equipo técnico y artístico de Air, su última película. El actor, que dirige y produce el filme junto a Matt Damon, ha hecho socio a todos los integrantes que han trabajado en el proyecto. En lugar de embolsarse la diferencia entre los 30 millones de dólares que ha costado y la cifra que Amazon no ha revelado y ha pagado por ella -aunque sí se conoce que gastó 7 millones para que el tráiler se viera durante la Super Bowl- los productores han decidido repartirlo junto a Jason Bateman, Viola Davis, Chris Tucker, Chris Messina, Jay Mohr, Barbara Sukowa, Marlon Wayans y Gustaf Skarsgard, el guionista Alex Convery; el director de fotografía, Robert Richardson; el director de arte François Audouy y muchos otros.

"Esta gente tiene una importancia en la realización de una película que la mayoría de la gente no comprende. La idea es contratar a los mejores y decirles que si logramos crear lo que nos proponemos, van a participar en el margen de ganancia entre el coste del filme y la cifra en la que lo vendemos. Todos los que participaron pueden decir hoy que son parte del equipo técnico mejor pagado de la historia del cine", dijo el actor hace unas semanas en The Hollywood Reporter, donde además Ben explicó que si el presupuesto hubiera crecido más de la cuenta el equipo tendría que haber tenido menos sueldo. "En ese caso les habríamos dicho que iban a tener que cobrar mucho menos porque tendrían que aceptar lo que marca el sindicato. Pero sabían que si les iba bien, la compensación que iban a recibir iba a ser galáctica", añadió.

Air, que ha sido producida por la nueva empresa que Ben ha creado junto a Damon (Artists Equity) y se rodó con parte del fondo de 100 millones de dólares que obtuvieron de la inversora RedBid Capital Partners, cuenta la historia de cómo Nike logró convertirse en una de las compañías más importantes de calzado deportivo cuando en 1984 convenció al prometedor Michael Jordan para que firmara con ellos un contrato exclusivo. Basada en una historia real, la película además se engloba en un momento en el que la empresa deportiva ha dado todo prácticamente por perdido en el mundo del baloncesto, por lo que intenta conseguir un esponsor mientras Adidas se ha convertido en la marca más guay y Converse les hace una gran competencia.

La relación entre Ben Affleck y Matt traspasa la pantalla. Además de ganar el Oscar al Mejor guion original junto a al actor por El indomable Will Hunting, ambos han costruido una amistad a lo largo de los años y no dudan en pasar tiempo juntos cada vez que pueden. De hecho, el protagonista de Perdida y su mujer pasaron hace unas semanas unos días de playa junto al protagonista de Marte. "Estoy muy feliz por él, es el mejor y se merece toda la felicidad del mundo. Me alegro por los dos", dijo Damon sobre la pareja.