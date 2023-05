Jennifer Lopez se siente culpable de ser famosa por algo que tiene mucho que ver con sus hijos

Ella está más que acostumbrada a estar en el ojo del huracán, sin embargo, a sus hijos la fama les ha llegado sin querer. Jennifer Lopez es consciente de que sus mellizos Max y Emme, que tienen 15 años, no han tenido una infancia normal, un hecho que la hace sentir culpable. Ella misma ha admitido este pensamiento en declaraciones a Audacy. “Creo que ser hijo de padres famosos no es algo que mucha gente comprenda y lo siento por mis hijos, porque no lo han elegido” explica. Ha sido ahora cuando se han sincerado con ella y así ha sido consciente de cómo les tratan teniendo en cuenta solo su apellido.

“La gente no les ve por quienes son. Creo que esto debe ser muy difícil para ellos. Así que me gustaría ser capaz de protegerles”. Se refiere además la cantante al hecho de que “sean juzgados por extraños” lo que les dificulta crecer con su propia personalidad. “Todo el mundo tiene que lidiar con que le acosen. No importa quién seas, te pueden acosar. Pero ellos saben que tiene el foco sobre sí y es complicado”. En este contexto, Jennifer se siente culpable como madre por haber provocado esta situación en sus vidas. Pese a que reconoce los retos a los que se enfrentan, sabe también que afrontar cosas negativas es necesario.

“No quieres que sientan dolor, pero eso no es realista. A medida que pasa el tiempo y maduras te das cuenta de que el dolor es necesario, es bueno. El dolor te hace sentir como un guerrero cuando lo afrontas” confiesa. Estas declaraciones las ha hecho en el marco de la promoción de la cinta The Mother, en la que interpreta precisamente a una asesina que sale de su escondite para enfrentarse a quienes amenazan a su hija (Lucy Paez), a la que no conoce. A la pregunta de cómo es para ella una madre perfecta, la artista responde con seguridad. “Cada una somos diferentes. No hay una versión perfecta, se trata de ser la mejor versión de madre que puedas con tus virtudes, tus experiencias y tu forma de ser” apuntó.

Jennifer Lopez, de 54 años, fue madre en 2008 de los mellizos Max y Emme, fruto de su relación con Marc Anthony, del que se divorció seis años más tarde. En 2022 la artista se casó con Ben Affleck, que es padre de tres hijos, Violet, de 17 años, Seraphina, de 14, y Samuel, de once, fruto de su matrimonio con Jennifer Garner. Todos juntos forman una familia unida y que, a juzgar por las imágenes en las que aparecen juntos, se lleva fenomenal.