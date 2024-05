Jennifer Lopez dedica un bonito mensaje a su madre tras las confesiones sobre su infancia que provocaron tanto revuelo

Coincidiendo con el Día de la Madre en Estados Unidos, muchas celebrities han utilizado las redes sociales para mostrarles su amor incondicional con mensajes muy cariñosos. Una de ellas ha sido Jennifer Lopez, que ha publicado una extensa carta en la que habla de todo lo que siente por su madre, Guadalupe Rodríguez. "Según van pasando los años me doy cuenta de todos los sacrificios que hiciste por tus sueños para darnos la oportunidad de vivir los nuestros. Te quiero y te acepto tal como eres", comienza diciendo.

La diva del Bronx ha querido darle las gracias por "todas las canciones que cantaste y los bailes que hacías en la sala de estar" y todas las historias que "me contabas y luego lloraba de risa por cómo las contabas". "Gracias por la alegría que me transmitiste. Tu resiliencia y valentía viven dentro de mí y te estaré siempre agradecida por los tiempos hermosos, y también por los inevitables tiempos difíciles. Son los que han conformado nuestra vida y nuestra relación. Te quiero tal y como eres. Por siempre, Jennifer", concluye la artista, que ha acompañado su mensaje de algunas de sus fotos favoritas de su álbum personal.

El post de Jennifer Lopez, en el que repite hasta dos veces que quiere y acepta a su madre tal y como es, se produce unas semanas después de las impactantes confesiones que pudimos ver en La mayor historia de amor jamás contada (Amazon Prime), el documental en el que JLO habla por primera vez de episodios de su infancia y adolescencia hasta ahora desconocidos.

La cantante y actriz se muestra a corazón abierto al recordar que: "Me sentí muy ignorada por mi padre, porque siempre trabajaba de noche y durante el día dormía, así que nunca me sentí conectada con él. Mi madre era una narcisista, le encantaba ser el centro de atención y era muy fiestera".

La artista reconoce que se acostumbró "a estar con ese tipo de gente", sin embargo, con el paso del tiempo "empecé a darme cuenta de que, aunque estaba cómoda con eso, no me gustaba. Quería algo diferente, algo mejor". JLO no puede evitar emocionarse al contar que cuando era pequeña "siempre buscaba a alguien que me hiciera sentir amada".

Jennifer vivió en primera persona lo que se conoce como síndrome del hermano mediano y confiesa que: "Eso me hizo querer demostrarles a todos lo que valía. Estar en el medio de mis dos hermanas me marcó en cierto sentido, me obligó a ir por un camino en el que aprendí a esforzarme y a ser muy disciplinada", dice haciendo referencia a sus hermanas: Leslie, de 56 años, y Linda, de 52. Sobre este tema también se pronuncia en el documental su marido, Ben Affleck, que afirma: "Jen se sintió emocionalmente desatendida cuando era niña".

Lo cierto es que Jennifer está muy unida a su madre y es un pilar fundamental para ella. En muchas ocasiones ha hablado de lo importante que ha sido en su vida, pero también ha reconocido que a veces no era fácil lidiar con su complicado carácter y su disciplina. "Ella hizo lo que tuvo que hacer para sobrevivir y eso la hizo fuerte, pero también la hizo dura", contaba hace dos años en otro de sus documentales, Halftime.

"Estaba rodeada de mujeres fuertes. Mi mamá es una mujer supercomplicada y lleva consigo muchos traumas. Ella quería que fuéramos independientes y que nunca dependiéramos de un hombre", dijo la estrella. Por su parte, la propia Guadalupe decía al respecto: "Siempre tuve las expectativas muy altas. No es que fuera crítica, era simplemente mostrarles que podían hacerlo mejor".