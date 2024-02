La confesión de JLo sobre su ruptura de Ben Affleck y la noticia con la que ha preocupado a sus fans La cantante ha lanzado este viernes 'This is me...now', disco para el que ha usado las cartas de amor del actor

La historia de Jennifer Lopez (54) y Ben Affleck (51) bien podría servir como guion de una película y es además la mayor muestra de que el amor siempre acaba triunfando. La pareja contrajo matrimonio en 2022, una boda que fue el broche perfecto para la segunda parte de su romance. Los artistas ya estuvieron comprometidos dos décadas atrás y en 2003 pospusieron el enlace que tanto esperaban sus fans, entre los que eran conocidos como Bennifer. Precisamente de aquella etapa de su noviazgo ha dado ahora nuevos detalles la intérprete de On the floor.

-Así ha sido el momento fan de Cristina Pedroche al encontrarse con Jennifer Lopez durante su viaje en Dubai

-El tipazo de Jennifer Lopez en su nuevo videoclip, ¿se puede estar más espectacular a los 54 años?

La cantante ha explicado durante una entrevista en Apple Music que su relación con el protagonista de Pearl Harbour no finalizó cuando decidieron aplazar su "sí, quiero". Sin embargo, este cambio sí les afectó ya que provocó en la pareja dudas sobre hacia dónde iba su relación y JLo sintió que pasar por el altar no iba a hacer que todo funcionara. Reconoce que entonces no eran "maduros" para intentar que su romance siguiera evolucionando y consideraron que debían seguir la estela de otras personas que se separaban cuando la situación "se ponía difícil".

Durante su charla con el presentador Zane Lowe, la intérprete de Estafadoras de Wall Street ha asegurado que cuando retomaron su romance en 2021, diecisiete años después, los dos se sentían más seguros. Estaban en una etapa vital completamente diferente y tuvieron claro que la vida los había vuelto a unir para ya no separarse más y disfrutan desde entonces de esa oportunidad con intensidad. Doce meses juntos fueron suficientes para convertirse en marido y mujer mediante dos enlaces.

-Jennifer Lopez confiesa qué síndrome sufrió tras los primeros años de relación con Ben Affleck

Primero celebraron una boda secreta y completamente íntima en Las Vegas y después en la mansión que el actor tiene en Georgia, donde organizaron una gran fiesta de tres días en los que incluyeron una parrillada y un picnic y les acompañaron todos sus allegados. Forman desde entonces una gran familia con Max y Emme, los mellizos que ella tuvo con Marc Anthnoy; y con Violet, Seraphina y Samuel,hijos del actor y Jennifer Garner.

Los detalles de su relación, en forma de disco

La relación de JLo y Ben Affleck es el hilo conductor de This is me...now, el nuevo álbum de estudio de la cantante, publicado este 16 de febrero. Para crearlo se ha basado en las cartas de amor que el actor escribió cuando rompieron, conservó y se las entregó a la cantante al reconciliarse. "Él es escritor, así que escribe cartas largas, hermosas y poéticas. Las llevé allí, y eso marcó el tono para que todo el equipo entendiera cuál era la misión. Plasmamos el sentimiento de este camino y lo que he aprendido sobre el amor, que he estado buscando toda mi vida", ha asegurado.

-Jennifer Lopez, admirada por lo bien que habla español Ben Affleck, un idioma que ella no domina a pesar de sus raíces

El lanzamiento de la artista es doble ya que ha estrenado también una película basada en su historia de amor llamada This is me...now: a love story,disponible en Amazon Prime Video. La cantante, que quiere demostrar a través de sus temas que la magia sí existe, ha sembrado el pánico entre sus fieles seguidores al comentar que este podría ser su último disco. "La verdad es que ni siquiera sé si alguna vez haré otro álbum después de este. No le digáis a Benny Medina que este podría ser mi último álbum", ha dicho haciendo referencia a su mánager.