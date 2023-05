Jennifer Lopez, admirada por lo bien que habla español Ben Affleck, un idioma que ella no domina a pesar de sus raíces

Jennifer Lopez no se desevuelve tan bien en español como cabría esperar a pesar de que se trata de su lengua materna. La actriz y cantante, de 53 años, nació en el barrio de El Bronx de Nueva York, pero la sangre que corre por sus venas es latina. Sus padres, David y Guadalupe, son puertorriqueños y es la lengua que habría oído hablar desde la cuna. No obstante, parece ser que es un idioma con el que no está familiarizada y no es el habitual de su casa. De ahí que muestre verdadera fascinación por su marido, Ben Affleck, que habla tan bien español, que incluso sus fans se atreven a llamarle en broma "Benito" por su excelente dominio de este idioma.

En una de sus últimas entrevistas la cantante de El anillo ha confesado la inseguridad que siente al hablar en español a pesar de cantar en este idioma y tener raíces puertorriqueñas, un origen del que siempre ha presumido con orgullo. "Me vuelvo muy tímida porque no crecí en Puerto Rico, ¿sabes a lo que me refiero? Hablo español y sé español. Sé español bien, pero todavía me siento insegura", dice la estrella en Access Hollywood durante la promocion de su película The Mother. "¡Él no!"·, dice, refiriéndose a su marido, Ben Affleck. "Tiene muy buen español", añade y confiesa el verdadero motivo.

"Pasó un tiempo en México cuando era niño, por lo que ama la cultura, ama a la gente y ama hablar español", señala. "Lo aprendió entonces, y lo ha mantenido toda su vida y realmente le encanta hablar español". Affleck es bilingüe desde los 13 años después de estar viviendo en el país azteca durante más de un año con su madre y su hermano, Casey Affleck. Los dos hermanos fueron elegidos para protagonizar un programa de televisión infantil por lo que no le quedó más remedio de aprendérselo y a su regreso a Estados Unidos siguió afianzándolo.

De hecho, es un idioma que practican sus hijos, los tres hijos que tiene con Jennifer Garner. “No me importa que mi hija no sea capaz de hacer su tarea de matemáticas, pero no va a ser mejor que yo en español", llegó a bromear el actor en el programa estadounidense The Kelly Clarkson Show. En sus recientes entrevistas por la promoción de su película Air demostró la fluidez que tiene al hablar este idioma. Por su parte, JLo estuvo casada anteriormente con el puertorriqueño Marc Anthony que le acercó a sus raíces latinas y lanzó un disco en español, Como ama una mujer.

