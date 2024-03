Lo que hemos descubierto sobre Ben Affleck gracias al documental de Jennifer Lopez

Los que somos fans de Jennifer Lopez (54 años) estábamos deseando que se estrenara su documental en Prime Video, La mayor historia de amor jamás contada. Se trata de un proyecto muy especial para la cantante y actriz, ya que además de mostrar cómo fue el complicado proceso de creación de This Is Me... Now: una historia de amor, que define no como una película sino como una "experiencia musical" basada en su nuevo disco, la vemos como nunca antes. Hasta ahora, nunca se había mostrado tan sincera, abriendo su corazón sobre los momentos que marcaron su vida e, incluso, rompiendo a llorar al hablar de su ruptura con Ben Affleck hace 20 años. El documental merece mucho la pena no solo por ver la relación tan bonita que tienen, sino porque muestra realmente cómo es el actor.

- Sabemos lo que le dijo Jennifer Lopez a Ben Affleck en el tenso momento que vivieron en los Grammy

Ben Affleck (51 años) tiene fama de ser un hombre complicado, con mal humor y fuerte carácter (sobre todo después de ver su actitud en sus últimos actos públicos), pero nada más lejos de la realidad. Si hay algo que nos ha quedado claro tras ver el documental de Jennifer Lopez es que teníamos una imagen equivocada de él. Affleck es un romántico empedernido y muy detallista, cariñoso, atento, comprensivo, bromista, buen consejero y, sobre todo, muy positivo.

En La mayor historia de amor jamás contada vemos a una Jennifer muy insegura, que duda de sí misma y totalmente superada por la presión. En sus momentos más bajos, siempre está Ben para animarla y darle los mejores consejos. "Tengo buenas intenciones. No quiero que sea una mierda...", dice cuando ve que todo se le pone en contra a la hora de rodar su documental. "No tengas miedo. Es normal, pero se te pasará cuando veas el resultado. Disfrútalo", le dice su marido mientras la abraza en uno de los tráilers.

- La confesión de JLo sobre su ruptura con Ben Affleck

"No creo que sea una mierda total, solo que ahora es un asco...", insiste Jennifer, a lo que Ben responde: "No, no lo es. Te equivocas. Es la inexperiencia de no no haberlo hecho antes. Si fuera a hacer un espectáculo de música, sería yo el que te preguntaría cómo hacerlo". Y ella se da cuenta de que tiene toda la razón.

Affleck no solo la apoya como marido sino también como guionista y director, ya que en varios momentos se le puede ver detrás de las cámaras y muy pendiente de que todo salga perfecto. Es más, él es el que la entrevista cuando Jennifer hace un repaso por todo lo que la ha llevado a crear este nuevo álbum y estos dos proyectos de Prime Video, incluso cuando se muestra aterrada por lo que pueda decir la crítica: "Quiero que la gente sepa que el amor existe. Y si puedo usar mi historia para eso, es lo que debo hacer como artista". "No sé si me estoy equivocando, pero es lo que mi corazón me dice que haga", dice sin poder contener las lágrimas.

- Jennifer Lopez confiesa qué síndrome sufrió tras los primeros años de relación con Ben Affleck

La ternura y el cariño con el que Ben trata a Jennifer consigue traspasar la pantalla y verlo es muy emocionante. Él más que nadie sabe lo que la ha costado llegar a donde está y, aunque asegura que a estas alturas ya no tiene que demostrar nada a nadie, reflexiona sobre lo exigente que es consigo misma y el hecho de que siempre esté buscando la perfección.

"Es difícil verlo en una persona cuya vida profesional es muy exitosa y que en Instagram parece que vive la vida más feliz del mundo. Lo que descubres, como con el alcohol, es que no hay suficiente alcohol ni en todas las tiendas del mundo para llenar eso", dice el director de cine haciendo referencia a los problemas de alcoholismo que tuvo en el pasado. "En el caso de Jennifer, no creo que haya suficientes fans, películas, discos… para llenar esa parte que sigue sintiendo nostalgia y dolor. Al final, es algo que tienes que trabajar tú solo".

- La foto que Jennifer Lopez y Ben Affleck han repetido 21 años después

Uno de los momentos más emotivos del documental llega cuando Jennifer recuerda sus primeros años de relación con Ben Affleck y lo importante que fue para ella contar con su apoyo. "Lo que dijo y lo que vio en mí, la manera en la que me hizo creer en mí misma, solo viene del amor. Porque nadie más podría haberme hecho ver eso sobre mí misma", dice sin poder contener el llanto. "Es muy conmovedor. Porque yo no confiaba mucho en mí misma. El mundo no confiaba mucho en mí. Y él me dio eso".

La artista cuenta que: "Ben y yo rompimos tres días antes de la boda. Teníamos planeada una boda por todo lo alto, pero la presión pudo con nosotros". Entre lágrimas, la protagonista de Shotgun Wedding y Estafadoras de Wall Street confiesa que: "Todos estos años han sido muy difíciles porque no solo sentí que había perdido al amor de mi vida, sino que había perdido al mejor amigo que había tenido". "Pasé muchos años sin poder hablar con él, y eso fue lo más duro", dice con la voz entrecortada.

- ¡El que tuvo retuvo! Jennifer Lopez muestra el cuerpazo de Ben Affleck a sus 50 años

Al recordar su traumática ruptura justo cuando iban a darse el 'sí, quiero', Ben cuenta lo que pensó cuando leyó pòr primera vez el guión de This Is Me... Now: una historia de amor. "Parecía que el incidente que causó tanto dolor fue nuestra ruptura. Y pensé: '¡Vaya! No fue culpa de nadie. Fue algo mutuo'. Y creo que, para pasar página, hay que olvidar y perdonarnos el uno al otro. ¿Dirías que me has perdonado del todo?".

Resulta muy llamativo el aplomo con el que el actor rememora aquel momento, lo que demuestra que 20 años después ha conseguido sanar sus heridas. "Sí, claro que te he perdonado. Y también tengo que perdonarme a mí misma algunas cosas", le contesta JLO, reconociendo que: "Ese desamor fue el inicio de un viaje para los dos, un viaje de autoconocimiento y de intentar ser mejores".

- Los fans de Jennifer Lopez no pueden creerse este error de su maquillaje

Además de descubrir la positividad, la calma y el buen carácter que tiene Ben Affleck, resulta muy interesante escuchar de su propia boca cómo se sintió al saber que Jennifer Lopez iba a utilizar su historia de amor no solo para hacer un disco sino para hacer esta "experiencia musical" y el posterior documental.

"Jen se inspiró en esa vivencia, así trabajan los artistas. Tu vida personal te conmueve. Como guionista y como director, yo hago lo mismo. Pero las cosas privadas siempre han parecido sagradas y especiales porque, en parte, son privadas. Así que esto ha sido un cambio para mí", explica mirando a cámara.

El actor y director recuerda que: "Cuando Jen y yo rompimos, el catalizador fue el enorme escrutinio en torno a nuestra vida privada. Cuando volvimos le dije: 'No quiero una relación en las redes sociales'. Y luego me di cuenta de que no era justo pedir eso. Es como si te casas con un capitán de barco y le dices: 'No me gusta el agua'".

"Es la primera vez que hace una forma de expresión artística solo en aras de lo que tenía que expresar. Se trataba de mostrar lo que sentía y quería decir. Y no me apasiona hacer un documental sobre mi vida personal, por eso me siento aliviado de no salir. Parece que salgo, pero no...", bromea sobre su aparición estelar caracterizado como un presentador de informativos. "Me preocupé sin motivo. La película no era sobre mí, era sobre la capacidad de quererse a uno mismo. Y esa historia de amor es mucho más difícil de encontrar que al príncipe azul".

"He hecho algo bueno de mi vida, y estoy orgullosa de ello. Pero una de las cosas fue reconocer: 'No eres perfecta, no lo tienes todo'. ¿Y sabes qué? Algo usado, viejo y que está roto, como una chaqueta de cuero o unas botas viejas, es precioso. Acepta la belleza y las cicatrices que nos marcan por el camino", es la forma con la que Jennifer Lopez concluye La mayor historia de amor jamás contada.