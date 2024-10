El nuevo encuentro de JLo y Ben Affleck con Jennifer Garner como testigo

Varios meses después de anunciar su divorcio, Ben Affleck y Jennifer Lopez se han dado cita en el mismo evento en Los Ángeles con sus respectivos hijos. A pesar de estar inmersos en uno de los divorcios más mediáticos de los últimos años en Hollywood, la expareja sabe lo importante que son sus hijos y lo unidos que han estado el tiempo que ha durado su historia de amor que quizá sea frecuente que les veamos coincidir, como en esta ocasión, en determinados eventos relacionados con los menores -Violet, Seraphina y Samuel, hijos de Affleck, o los mellizos Emme y Max, de la diva del Bronx-.

Ben Affleck y su exmujer, Jennifer Garner, acudieron a un evento con Seraphina, de 15 años, a quien llaman cariñosamente Fin, en Brentwood, mientras que JLo lo hizo con Emme y otros amigos. Garner fue la primera en llegar alrededor de las siete de la noche, seguida de Jennifer López que apareció solo cinco minutos después, y casi enseguida, Affleck. Aunque no está claro si hubo un cruce de palabras entre Affleck y Lopez, lo que sí se vio fue al actor de Argo y a la madre de sus tres hijos conversar de un modo natural mientras caminaban con Seraphina.

La intérprete de This Is Me...Now, de 55 años, acudió a la cita con un look chic compuesto por un mono con cinturón gris y zapatos de tacón, mientras que la estrella de Air, de 52, lo hizo vestido informal con vaqueros, camiseta y chaqueta de borrego, al igual que su exmujer Garner y su hija, que apostaron por la comodidad.

Todo apunta a que Lopez y Affleck seguirán manteniendo una relación amistosa y cordial, especialmente cuando se trata de sus hijos. "Solo porque ella no esté con Ben no significa que a ella no le importen los chicos", indicó una fuente hace unos meses. La última vez que se les vio juntos fue cuando acudieron al Hotel Beverly Hills de Los Ángeles para comer con respectivos hijos -estaban Seraphina (15) y Samuel (12), así como los mellizos de JLo, Max y Emme, que comparte con Marc Anthony-. Días después Affleck y López estuvieron a punto de cruzarse cuando acudieron a trabajar al mismo edificio de oficinas de Los Ángeles, pero no sucedió.

La cantante de On the Floor solicitó el divorcio el 20 de agosto , exactamente dos años después de casarse frente a familiares y amigos en Georgia, pero indicó como fecha de separación el 26 de abril. Por su parte, Affleck “nunca miró atrás” una vez que se separaron y él se mudo a otro hogar en el mes de mayo, tal y como ha publicado la revista People. A partir de su ruptura puso toda su energía en el trabajo y en sus hijos porque sabía que la decisión estaba tomada y no había vuelta atrás. Affleck compró una mansión de 20 millones de dólares en julio, el mismo día en que la cantante de Let's Get Loud celebró su 55 cumpleaños sin él en los Hamptons. La actriz de Estafadoras de Wall Street recientemente rompió su silencio tras su separación y admitió en una entrevista con Interview que sintió cómo su "mundo entero explotó" cuando terminaron. Sin embargo, visto con perspectiva, ahora piensa que "esto es exactamente lo que necesitaba’”.

Jennifer Lopez y Ben Affleck, que han contratado los servicios de la abogada Laura Wasser para que lleve los temas de su divorcio, no firmaron un acuerdo prenupcial y tendrán que dividir las ganancias obtenidas durante los dos años que ha durado su matrimonio. De acuerdo con la ley de California, cualquier ingreso o activo adquirido durante un matrimonio pertenece a ambos cónyuges por igual. Esto incluye todos los ingresos obtenidos, los bienes personales y los fondos de jubilación y ahorro, por lo que no será tarea sencilla.