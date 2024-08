El profundo malestar de Jennifer Lopez con Ben Affleck

Llevamos varios días hablando de que la separación de Jennifer Lopez y Ben Affleck está cada vez más cerca, pero lo que no nos imaginábamos es que el final de su historia iba a ser de todo menos amistosa. Así lo afirman desde su entorno, asegurando que la cantante se siente "humillada" por la actitud del protagonista de Batman.

© Getty Images Jennifer Lopez y Ben Affleck paseando por París en julio de 2022

"La ha humillado. Fue él quien inició la reconciliación", ha confesado al portal Page Six una fuente cercana a la actriz. La intérprete de Jenny from the Block está "furiosa" y muy molesta porque solo hace dos años que se casaron. "Es una especie de récord, no son unos críos", afirma.

Además, hay un motivo que tiene a a Jennifer enfadada y preocupada a partes iguales. "Hay cinco niños involucrados en todo esto. Sabían que al volver sus familias iban a unirse", dice reprochando al actor que no haya tenido en cuenta cómo puede afectar su divorcio a sus respectivos hijos: los mellizos Max y Emme que la cantante tuvo con Marc Anthony; y Violet, de 18 años, Fin, de 15, y Samuel, de 12, que nacieron del matrimonio de Ben Affleck con Jennifer Garner.

© Getty Images © Gtresonline

A la diva del Bronx tampoco le está gustando la actitud que está teniendo últimamente su todavía marido. El director de cine se compró una mansión por 19 millones de euros el 24 de julio, es decir, el mismo día del cumpleaños de Jennifer y para ella "fue como una puñalada en el corazón". "La decisión de Ben de mudarse a su propia casa ha sido el insulto final", ha publicado RadarOnline citando al entorno de Jennifer.

Es por ello que la cantante ha decidido hacer lo mismo y ha empezado a buscar casa. La diva de la música quiere "encontrar un nuevo hogar para empezar de cero" y ha sido fotografiada viendo algunas mansiones en Beverly Hills.

© GTRES

La protagonista de Atlas, que iba tan estilosa como siempre con una camisa blanca y pantalones anchos, se mostró muy seria y 'escondida' tras unas gafas de sol XXL. Además, al darle al zoom a las fotos hemos podido comprobar que ya no hay ni rastro de sus símbolos de su amor por Ben: su alianza de boda y el espectacular diamante de color verde con el que el actor le pidió matrimonio. ¿Es la confirmación definitiva de que todo se ha acabado?

© GTRES

Los actores hace semanas que no se hablan ni se ven. Los papeles ya están firmados y solo falta presentarlos pero el director de cine lo está posponiendo porque no quiere "humillarla aún más". "Él es muy protector con ella", ha dicho una fuente a Page Six.

Mientras decide cuál es el próximo paso que va a dar, JLO sigue enfocada en sus proyectos y está muy emocionada con todo lo que está por venir. "Siempre tiene una buena actitud, incluso cuando las cosas no son perfectas (...) Teniendo en cuenta todo lo que está pasando, Jennifer está teniendo un buen verano. Ha tenido tiempo libre y ha podido concentrarse en lo que viene", aseguran desde su círculo íntimo a la revista People.

© GTRES

La actriz se ha rodeado de los que más la quieren, desde sus hijos a su círculo íntimo de amigos entre los que se encuentra Benny Medina, su mánager, que lleva 25 años siendo su apoyo más incondicional.