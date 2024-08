Los últimos pasos de Jennifer Lopez en su verano más difícil: busca nueva casa y se ha quitado el anillo ¿definitivamente?

Después de estar casi un mes de vacaciones en Los Hamptons, Jennifer Lopez (55 años) ha vuelto a Los Ángeles para seguir con su rutina. No hay duda de que la cantante está viviendo su verano más difícil y todo apunta a que su matrimonio con Ben Affleck está a punto de llegar a su fin. Así lo afirman desde su círculo más cercano, asegurando que los papeles ya están firmados y listos para ser presentados.

© Getty Images



Las alarmas saltaron hace unos días al saber que el director de cine se compró una mansión por 19 millones de euros el 24 de julio, es decir, el mismo día del cumpleaños de su mujer: "Para ella fue como una puñalada en el corazón". "La decisión de Ben de mudarse a su propia casa es el insulto final", ha publicado el portal de noticias RadarOnline citando al entorno de Jennifer.

Ahora la cantante ha decidido hacer lo mismo y ha empezado a buscar casa. La diva de la música quiere "encontrar un nuevo hogar para empezar de cero" y ya ha visto una vivienda en Beverly Hills que le ha encantado. "Es realmente excepcional", ha dicho la citada fuente explicando que es "un lugar ideal" para los que buscan la máxima privacidad.

© Getty Images Jennifer Lopez en Nueva York el 25 de julio

Mientras tanto, hay que recordar que los actores están tratando de vender la mansión que se compraron en mayo de 2023 por 55 millones de euros para su vida junto a sus respectivos hijos: los mellizos Max y Emme que la cantante tuvo con Marc Anthony; y Violet, de 18 años, Fin, de 15, y Samuel, de 12, los hijos que nacieron del matrimonio de Ben con Jennifer Garner. La casa se puso a la venta en junio pero, al parecer, les está costando encontrar comprador.

© JLO



En plena crisis personal y profesional, la cantante está intentando seguir con su día a día. Jennifer ha reparecido en Los Ángeles y hay un detalle que ha llamado especialmente la atención ya que por primera vez se ha quitado sus dos anillos: tanto la alianza de boda como el espectacular diamante de color verde con el que Ben Affleck le pidió matrimonio. ¿Lo habrá hecho de manera definitiva? ¿No hay vuelta atrás?

© JLO

JLO está totalmente volcada en sus proyectos y está muy emocionada con "todo lo que está por venir". Durante estos días la hemos visto promocionando su marca de bebidas DeLola con varios vídeos que ha compartido en sus redes en las que incluso aparece visitando un supermercado. La protagonista de Estafadoras de Wall Street mostró la mejor de sus sonrisas y no dudó en hacerse fotos con los vendedores y con algunos fans, que no podrían creerse que estuviera en la tienda.

Muchos se preguntan cómo puede estar así de feliz y sonriente a pesar de lo que está viviendo. Y los que la conocen cuentan que: "Siempre tiene una buena actitud, incluso cuando las cosas no son perfectas". "Teniendo en cuenta todo lo que está pasando, Jennifer está teniendo un buen verano. Ha tenido tiempo libre y ha podido concentrarse en lo que viene después", ha dicho una fuente en exclusiva a la revista People.

© JLO Jennifer Lopez con su hijo Max

Hemos visto a la actriz rodearse de los que más la quieren, desde sus hijos a su círculo íntimo de amigos entre los que se encuentra Benny Medina, su mánager. El productor y ejecutivo discográfico lleva 25 años siendo el apoyo más incondicional de JLO y ha sido testigo de los mejores momentos de su vida pero también de los peores.

Ha estado con ella en Los Hamptons disfrutando y haciendo todo tipo de planes, como montar en bicleta, visitar algunos mercadillos artesanales, cenar en sus restaurantes favoritos... y, cómo no, cumplir con su cita con el gimnasio.

© Getty Images Jennifer Lopez y su manager Benny Medina saliendo del gimnasio

La artista vivió un cumpleaños agridulce pero nada ni nadie le borró la sonrisa. Después de celebrar por todo lo alto una fiesta inspirada en Los Bridgerton, compartió estas fotos para dar las gracias por todas las felicitaciones y el cariño que había recibido por parte de sus seguidores. "Me he pasado toda la noche viendo vuestros mensajes de cumpleaños, vuestros preciosos vídeos y publicaciones. Me he reído y se me cayeron algunas lágrimas", escribió la actriz confesando que se sentía "completamente abrumada".

© JLO Jennifer Lopez celebrando su 55º cumpleaños

"Tengo los mejores y más increíbles fans del mundo. Nunca os podría expresar lo conmovida que estoy y lo increíblemente afortunada que me siento de teneros en mi vida. Muchas gracias 🤍🙏🏼 Es difícil creer que hemos pasado todo este tiempo juntos. Es gracioso porque todavía me siento como la niña que comenzó tan llena de energía y valentía, tan lista para enfrentar al mundo entero y, sin embargo, tan tierna, frágil y a veces asustada, pero siempre llena de amor por dentro. Quiero que sepáis que vosotros sois mi mayor regalo. Además de mi familia y amigos, siempre habéis estado ahí en los buenos y en los malos momentos. Siempre puedo contar con vosotros. Gracias por vuestro cariño, comprensión, lealtad y lo más importante, vuestro amor. 🤍 Gracias, Gracias, Gracias…", dijo emocionada.