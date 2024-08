¿Quién es la persona que no se ha separado de Jennifer Lopez en 25 años?

Están siendo unos meses muy complicados para Jennifer Lopez (55 años) tanto en lo personal como en lo profesional. En plena crisis matrimonial con Ben Affleck, la cantante se ha rodeado de su familia pero, sobre todo, de sus amigos más íntimos con los que la hemos visto disfrutando de sus vacaciones en Los Hamptons. Eso sí, si ha habido alguien que no se ha separado de ella ha sido su mánager, Benny Medina.

© Getty Images Jennifer Lopez y Benny Medina en los MTV Movie & TV Awards en 2022

Cuando a principios de verano Jennifer decidió hacer las maletas y viajar a más de 4.000 kilómetros de su marido, Benny quiso acompañarla. Durante las últimas semanas han aprovechado para descansar y hacer todo tipo de planes, como paseos en bicleta, visitar algunos mercadillos artesanales, cenar en sus restaurantes favoritos... y, cómo no, cumplir con su cita con el gimnasio.

© GTRES Jennifer Lopez con Benny en Los Hamptons el 18 de julio de 2024

© GTRES Jennifer Lopez y Benny Medina en Los Hamptons el 13 de julio de 2024

© Getty Images Jennifer Lopez y Benny Medina yendo al gimnasio en Nueva York el 26 de julio de 2024

En todas las imágenes ahí está él, su pilar fundamental, el amigo que nunca te falla. Y es que para la diva del Bronx es una de las personas más importantes de su vida. Se conocen a la perfección y se entienden solo con mirarse. Benny ha visto el lado más desconocido de la actriz y sabe lo mal que lo está pasando, por eso ha decidido estar todo el verano con ella.

© Getty Images Jennifer Lopez con Benny Medina el 26 de julio de 2024

El productor y ejecutivo discográfico lleva 25 años siendo el apoyo más incondicional de Jennifer y ha sido testigo de los mejores momentos de su vida pero, sobre todo, en los peores. Y así ha sido ahora, cuando la artista está viendo cómo todo a su alrededor se está derrumbando.

© Getty Images Jennifer Lopez y Benny Medina paseando por Los Ángeles en marzo de 2002

Hay que recordar que Medina lanzó la carrera musical de JLO en 1999. Desde entonces, se ha convertido en mucho más que su representante: su mejor consejero, su mano derecha e, incluso, su sombra. Siempre está un paso por detrás de ella, permaneciendo en un discreto segundo plano.

© Getty Images Jennifer y Benny en la gala de los Oscar 2015

© Getty Images Jennifer y Benny en Los Ángeles en junio de 2022

En estos años les hemos visto compartir un sinfín de experiencias. Benny la ha acompañado en los rodajes de sus películas y series de televisión, en galas y entregas de premios, e incluso formó parte del acto en el que la cantante recibió su estrella en el Paseo de la Fama. Fue en junio de 2013 y Lopez se emocionó mucho al escuchar las palabras tan bonitas que le dedicó.

© GTRES Jennifer Lopez y Benny Medina en el rodaje de 'Shades of Blue' en 2015

"Tengo solo un minuto para hablar de la persona con la que he decidido vivir para la eternidad, así que no va a ser fácil... "Como cantante, como bailarina y como artista, eres algo que no se ha visto jamás. No solo abres puertas, bailas a través de ellas", dijo desde el atril.

"A nivel personal, quiero darte las gracias por ser la chica de mis sueños, la princesa de mi cuento de hadas, por hacernos creer que la magia existe y demostrar que los sueños se hacen realidad", dijo provocando el aplauso de todo el público y mientras Jennifer no podía parar de llorar.

© Getty Images Jennifer Lopez descubre su estrella en el Paseo de la Fama junto a Benny Medina en junio de 2013

Benny también ha viajado con ella alrededor del mundo. Les hemos visto tanto en los desfiles de la Semana de la Moda de París como disfrutando de una escapada a Nápoles en el barco privado del productor discográfico. En algunas ediciones de los Oscar, en los premios MTV... Siempre a su lado, dándole la mano, una palabra de aliento, aplaudiendo sus éxitos y animándola cuando todo se pone cuesta arriba.

© Getty Images Jennifer y Benny en el desfile de Versace en la Semana de la Moda de París en 2014

Mientras suenan con fuerza los rumores de que Jennifer Lopez y Ben Affleck podrían estar a punto de anunciar su divorcio, la cantante ha contado en todo momento con su gran amigo Benny, demostrando una vez más que su amistad sigue inquebrantable 25 años después de que comenzara.