Jennifer Lopez y Ben Affleck se divorcian tras dos años de matrimonio

Todos pensábamos que Jennifer Lopez (55 años) y Ben Affleck (52) iban a tener el final de cuento de hadas que siempre soñaron, sin embargo, no ha podido ser. La cantante y el actor no han podido superar su última crisis y han decidido separarse. Según el portal TMZ, la separación se produjo el 26 de abril, pero no se ha hecho oficial hasta ahora en los tribunales de Los Ángeles. La publicación asegura que ha sido la artista quien ha solicitado el divorcio de Affleck sin necesidad de recurrir a un abogado y la fecha que ha elegido para presentar la demanda no puede ser más significativa. Aunque la ya expareja se casó en Las Vegas el 17 de julio de 2022, el 20 de agosto de ese mismo año celebraron una segunda boda en Georgia.



Meses de rumores

Han sido unos meses muy complicados para la pareja. Los primeros rumores comenzaron en marzo y, desde entonces, sus pasos han sido analizados al milímetro. Los actores decidieron "darse un tiempo para descubrir qué es lo que querían realmente" y durante el verano les hemos visto haciendo planes por separado. De hecho, han estado mucho tiempo viviendo en casas diferentes y hace unos días el protagonista de Batman hizo saltar todas las alarmas al comprarse una nueva mansión, dejando claro que no había vuelta atrás. "Fue como una puñalada en el corazón. La decisión de Ben de mudarse a su propia casa ha sido el insulto final", ha publicado RadarOnline citando al entorno de Jennifer. Es más, la artista habría confesado sentirse "humillada" por Affleck.

Jennifer y Ben han atravesado una profunda crisis matrimonial que ha acaparado titulares a nivel internacional. No estuvieron juntos en fechas muy importantes para ellos, como la celebración de su segundo aniversario de boda o la megafiesta de cumpleaños que organizó la cantante en Los Hamptons junto a sus amigos, pero ni rastro de su marido.

Parecía que 'Bennifer', como les llamaban sus fans cariñosamente, estaban predestinados a estar juntos. En el pasado formaron una de las parejas más admiradas de Hollywood y, al cancelar su compromiso en 2004, provocaron un revuelo enorme. "Ben y yo rompimos tres días antes de la boda. Teníamos planeada una boda por todo lo alto, pero la presión pudo con nosotros", cuenta Jennifer entre lágrimas en su documental de Netflix.

¿Segundas partes nunca fueron buenas?

Sin embargo, la vida les tenía preparada una sorpresa con la que no contaban y 20 años después sus caminos volvieron a cruzarse. "Separarnos fue muy duro, pero tuvimos que seguir adelante. Creo que, en cierta manera, eso nos motivó a reconvertirnos y hacer las cosas que terminamos haciendo (...) Los dos empezamos a hacer otras cosas, pero no juntos. Teníamos que hacerlo por separado", dijo en una ocasión.

Y en 2022 sí que estaban preparados para darle una nueva oportunidad a su amor. Habían madurado, habían superado miedos del pasado... y no les importaba nada más: solo estaban ellos dos y, juntos, iban a poder con todo. O eso creían.

Dos personalidades diferentes que chocan

Al parecer, su relación tenía altibajos desde hace tiempo y fuentes cercanas a la pareja han contado cuál habría sido el motivo de sus problemas matrimoniales: sus personalidades tan diferentes. "A ella le gusta compartirlo todo de su vida (...) Él es más introspectivo y reservado". Y es que parece que el actor se ha visto superado por la sobreexposición mediática de su mujer. "Jennifer necesita eso, pero a Ben eso no lo hace feliz y le provoca mucho estrés", ha dicho una fuente a la revista People asegurando que es algo que, inevitablemente, ha terminando pasándoles factura.

Así lo ha demostrado en muchas ocasiones a lo largo de estos años, cuando le veíamos acudiendo con Jennifer Lopez a entregas de premios, alfombras rojas e incluso simplemente paseando por la calle. Casi siempre, el director de cine se mostraba muy tenso y molesto por la presencia de las cámaras, haciendo todo tipo de gestos que dejaban claro lo poco que le gustaba tener que acompañarla en este tipo de actos.

El disco y el documental de JLO, ¿un punto de inflexión?

Durante todo el año pasado, Jennifer estuvo volcada en la producción de su nuevo disco, la película This Is Me...Now y su documental más personal, La mayor historia de amor jamás contada, en la que por primera vez se sinceraba sobre su relación con Ben. Sin embargo, a él no le gustó en absoluto y así se lo hizo saber. "Jen se inspiró en esa vivencia... así trabajan los artistas. Como guionista y como director, yo hago lo mismo, pero las cosas privadas siempre han parecido sagradas y especiales precisamente por eso, porque, son privadas. Así que esto ha sido un reto para mí", dice en el documental.

Además, hay algo que no le gustó en absoluto y es que a la hora de componer las canciones de su nuevo disco, la actriz decidió compartir con todo su equipo las cartas de amor que le había escrito Affleck a lo largo de todos estos años. "Él es escritor, así que escribe cartas largas, preciosas y poéticas. Las llevé al estudio para que todo el equipo entendiera dónde habá que poner el foco. Plasmamos el sentimiento de todo este camino y lo que he aprendido sobre el amor verdadero que he estado buscando toda mi vida", explicó la diva del Bronx.

Ella misma reconoció que sabía que todo esto "no era fácil" para su marido, sin embargo, siguió adelante. "Me quiere, sabe que soy una artista y va a apoyarme en todo. No puede evitar que haga mi música y escriba lo que escribo. Y no quiere impedírmelo, quiere que lo haga. Pero eso no significa que se sienta cómodo".

La petición de Ben que no se cumplió

Hay declaraciones de Ben Affleck que, tras su separación, cobran otro sentido. Y es que hay un momento en el documental en el que el actor de Batman recuerda la conversación que tuvo con JLO tras reconciliarse. "Cuando Jen y yo rompimos, el catalizador fue la enorme expectación en torno a nuestra vida privada, así que cuando volvimos le dije: 'No quiero una relación en las redes sociales'".

Sin embargo, Affleck explica que poco después se dio cuenta de que "no era justo pedirle eso". "Es como si te casas con un capitán de barco y le dices: 'No me gusta el agua'". El actor era consciente del nivel de popularidad de su mujer y que ella siempre iba a estar en el foco mediático debido a sus proyectos profesionales. En un principio lo llevó bien, pero claramante ha sido uno de los motivos por los que su matrimonio no ha podido funcionar.

¿El fin del amor verdadero?

Lo suyo no ha podido ser, aunque pudieron darle una segunda oportunidad a ese amor que se mantuvo guardado bajo llave durante tantos años. "Me volví a reunir con el amor de mi vida y decidimos que íbamos a estar juntos para siempre. El nuestro es un amor real. El amor verdadero existe, quiero que todo el mundo lo sepa", dijo la artista cuando se reconciliaron.

Su historia era digna de un película de Hollywood, el guion tenía todos los ingredientes para tener un final feliz, pero, aunque lo han intentado por todos los medios, se acabó. Y parece que no habrá una tercera oportunidad para Jennifer Lopez y Ben Affleck.