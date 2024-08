Cómo se han tomado los hijos de Jennifer López y Ben Affleck su divorcio

Jennifer Lopez y Ben Affleck siempre tuvieron presente durante su unión que sus hijos, nacidos de anteriores matrimonios, eran su principal prioridad y, por supuesto, en su divorcio no iba a ser menos. Ambos han buscado el momento idóneo para que el anuncio de su divorcio interfiriera lo menos posible en la vida de los adolescentes. A pesar de que rompieron en abril han esperado al mes de agosto para que lo asimilaran y al menos su ruptura no entorpeciera sus estudios.

Durante su matrimonio, el protagonista de Batman hizo todo lo posible para que sus hijos Violet, de 18 años, Seraphina, de 15, y Samuel, de 12, que tuvo con su ex Jennifer Garner, congeniaran con los mellizos de JLO, Max y Emme, de 16 años, que comparte con Marc Anthony. Y lo lograron. Juntos formaron una numerosísima familia y los adolescentes fueron un motivo más de unión para la pareja. Se les veía divertirse en parques de atracciones, centros comerciales o de vacaciones. Era muy habitual verles juntos o a Ben ejercer de padrazo de los hijos de Jennifer , y viceversa.

Ahora que su matrimonio ha llegado a su fin, una fuente cercana a la pareja ha revelado en exclusiva a PageSix que los cinco hijos de la expareja están listos para seguir adelante en medio del divorcio de sus padres. "Los hijos de Ben Affleck lo están tomando bien, igual que los de ella", declaró la citada fuente después de que la cantante de Let's Get Loud solicitara el divorcio el pasado 20 de agosto -día en que celebraban su segundo aniversario de su boda en Georgia- en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles . “Todo el mundo está listo para seguir adelante”, reiteró.

Meses atrás, fuentes revelaron a Page Six que Jennifer Lopez estaba disgustada y preocupada por cómo su ruptura afectaría a sus hijos. “Hay cinco niños involucrados en esto”, señalaron personas del círculo de la cantante. “Ella sabía que iban a unir familias, pero aún no ha aceptado del todo que se haya acabado”, revela. La estrella de Estafadoras de Wall Street "está muy decepcionada y triste", según revela ahora en exclusiva una fuente a la revista People, porque Ben no le ha dado ninguna señal de que quisiera continuar con su matrimonio. No ha mostrado ningún compromiso ni interés en que funcione. Por tanto ha sido ella quien ha decidido que era el momento de cuidarse y centrarse en ella misma. "Es hora de seguir adelante", indica la fuente.