Jennifer Lopez y Ben Affleck, ¿a un paso del divorcio?

Parece que ya no hay vuelta atrás. Llevamos semanas hablando de la crisis matrimonial que están viviendo Jennifer Lopez y Ben Affleck, pero todo apunta a que el anuncio de su divorcio es inminente. Los actores estaban decididos a darse una última oportunidad, sin embargo, no han conseguido que su relación funcione. "Los papeles están listos, pero aún no los han entregado", ha dicho una fuente cercana a la pareja.

© Getty Images Ben Affleck y Jennifer Lopez en un estreno en diciembre de 2021

En declaraciones a Daily Mail, asegura que: "Los firmaron hace un mes, pero están esperando el momento adecuado para entregarlos. Será entonces cuando emitan un comunicado conjunto para decir cuánto se aman y cómo han luchado para que funcionara". "La verdad es que al final no han podido llegar a un acuerdo. Lo que tenían antes ya no está y los dos lo han aceptado", ha asegurado una persona de su entorno.

© Getty Images Jennifer y Ben paseando por Los Ángeles en abril de 2022

La última información que sabíamos es que Jennifer y Ben no querían "tirar la toalla" porque sabían que su amor era real y querían estar juntos. Los artistas habían decidido darse un tiempo para "descubrir qué es lo que quieren realmente" pero desde hace unas semanas habían retomado el contacto "escribiéndose cartas, que es lo que les hizo enamorarse al principio".

Todo eso saltó por los aires después del movimiento que hizo Ben Affleck recientemente, al comprarse una mansión el mismo día en el que su mujer cumplió 55 años. "Para ella fue como una puñalada en el corazón", han dicho fuentes cercanas a la diva del Bronx.





© Getty Images © Gtresonline

El protagonista de películas como Air, Perdida y Batman, ha desembolsado nada más y nada menos que 19 millones de euros para comprarse su nueva vivienda. Se trata de una espectacular mansión que ha adquirido en el barrio de Pacific Palisades, en Los Ángeles, y que cuenta con cinco dormitorios y seis baños, diferentes comedores, estudio, vestidores, sala multimedia... así como una casa de huéspedes.

© Getty Images Ben Affleck y Jennifer Lopez en el Festival de Venecia en 2021

"La decisión de Ben de mudarse a su propia casa es el insulto final", ha publicado el portal de noticias RadarOnline citando al entorno de Jennifer. Ahora solo falta esperar, ¿anunciarán su divorcio en los próximos días? ¿se acabó una de las historias de amor más bonitas de Hollywood?