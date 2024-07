La espectacular fiesta de Jennifer Lopez por su 55 cumpleaños, ambientada en 'Los Bridgerton' y sin rastro de Ben Affleck

No están siendo tiempos fáciles para Jennifer López. En los últimos meses, la cantante estadounidense ha tenido que cancelar su gira de conciertos mientras hace frente a un huracán mediático por su crisis matrimonial con Ben Affleck (51 años). A pesar de todos estos problemas, la intérprete de Let’s Get Loud no ha perdido las ganas de sonreír y celebrar. Buena muestra de ello es la gran fiesta de cumpleaños que ha organizado con motivo de su 55 aniversario, ¡al más puro estilo Bridgerton!

Un jardín decorado con maravillosas rosas blancas, un grupo de cuerda ofreciendo un concierto en directo, coches de caballos y trajes de época, estos han sido algunos de los elementos con los que la diva del Bronx ha teletransportado a sus invitados, entre los que se encontraban su hijo, Max, y su madre, Guadalupe, a la Gran Bretaña del siglo XIX. Estos festejos han tenido lugar en la gran mansión que la actriz tiene en Los Hamptons. Para la ocasión, ha lucido un traje de estilo victoriano en tonos azules y dorados con flores bordadas y ha recogido su larga melena en un moño que imitaba a una corona. A la hora de saltar a la pista, ha optado por otro diseño verde más ligero y vaporoso.

Una velada en la que tampoco han faltado los bailes, una actuación musical de la propia JLo, e incluso una gran tarta de cuatro pisos repleta de velas que la artista ha soplado en compañía de sus amigos y seres queridos. Eso sí, entre los allí presentes no se encontraba su marido, Ben Affleck. A la misma hora de la fiesta, la estrella de Batman fue captado por las calles de Los Ángeles haciendo algunos recados. La última vez que se vio a la pareja junta fue el pasado mes de junio, cuando asistieron a la fiesta de fin de curso de Samuel (12 años), el hijo más pequeño del actor nacido durante su matrimonio con Jennifer Garner.

Cabe recordar que las especulaciones sobre su divorcio son cada vez más fuertes. El matrimonio lleva meses viviendo separado. Además, han puesto a la venta la casa que compraron en Beverly Hills para estar con sus hijos. Se dice que ya habrían firmado los papeles de separación y que sus caminos - personales y profesionales - habían tomado rumbos completamente distintos, pero que no habrían hecho oficial esta información para encontrar la mejor manera de gestionar la repercusión que generará esta noticia.

Los fans, el mejor refugio de Jennifer López en esta delicada etapa

Una vez en casa y ya desmaquillada y con su pijama puesto, la protagonista de Sucedió en Manhattan ha dado las gracias a sus admiradores por todos los mensajes de felicitación que ha recibido en las últimas horas. Gestos de cariño que han llenado cada rincón de su corazón de alegría. “Me he reído, sonreído y también he derramado algunas lágrimas. Realmente tengo los mejores fans del mundo. Nunca podría expresar lo conmovida que estoy o lo increíblemente bendecida que me siento de teneros a todos en mi vida. Muchas gracias”.

JLo no ha parado de trabajar en el mundo del espectáculo desde 1991, puesto que con tan solo 17 años fue elegida como bailarina del programa In Living Colour. Más de tres décadas después, la actriz ha confesado que mantienen la ilusión intacta al subirse a un escenario. “Es difícil creer que hayamos pasado todo este tiempo juntos. Me siento la misma chica que estaba empezando. Llena de energía y bravucona, lista para comerme el mundo, pero a la vez tierna y frágil por dentro. Siento tanto amor por vosotros, sois mi mayor regalo, siempre habéis estado a mi lado en los buenos momentos y en los tiempos difíciles. Muchas gracias”.